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Иссык-Кульская катастрофа: почему молчат власти?

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- Оксана Гут
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Мы уже публиковали фотографии последствий недавнего урагана на Иссык-Куле. Их разместил в Facebook интернет-пользователь Жалил Джапиев. На территории пансионата "Солнышко", что в селе Чок-Тал на Иссык-Куле, были поваленные, сломанные и упавшие на здания деревья.

А вот и новая порция фотографий, которую нам прислали наши читатели. По трассе вдоль побережья можно также наблюдать поваленные, буквально вырванные с корнем из земли вековые деревья.

На другом фото видно, как обвалился забор около одного из кладбищ. Тут накренился и вот-вот упадет рекламный щит.

Что ж за ураган прошелся по побережью? Странно и то, почему молчат власти.

Корреспондент VB.KG обратился в МЧС. Там заявили, что от шторма в Иссык-Кульской области в ночь с 30 ноября на 1 декабря, по предварительным подсчетам, пострадало около 500 различных зданий. В основном у них ветром снесло кровли крыш, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, ущерб нанесен 435 жилым домам, 33 соцобъектам, 5 госучреждениям, 2 частным зданиям, 1 хозпостройки и нескольким коттеджам в пяти пансионатах.

Отмечается, что стихия буйствовала в пяти районах – Джети-Огузком, Иссык-Кульском, Ак-Суйском, Тонском, Тюпском и в двух городах – Караколе и Балыкчы.

В настоящее время на местах работает комиссия гражданской защиты, в которую входят представители местных властей, МЧС и других профильных ведомств.

Больше всего пострадал дом в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района. На него упал большой тополь. К счастью, никто из членов семьи не пострадал, а сам дом был застрахован. В качестве возмещения ущерба Государственная страховая компания планирует выплатить владельцам максимальную сумму - полмиллиона сомов.

- Подсчеты по этому дому уже завершены. Сейчас работаем над остальными. Ранее, во время визита в область вице-премьер-министра Кубатбеком Бороновым сообщалось, что застрахованы всего 14 жилых построек. На сегодня эти цифры выросли до 21. Как только весь ущерб будет подсчитан, мы выплатим страховку в месячный срок, - рассказал в свою очередь VB.KG руководитель Госстраховой компании по Иссык-Кульской области Рысбек Темиралиев.

Он также напомнил, что согласно утвержденным тарифам жители сельской местности вносят ежегодную плату в сумме 600 сомов, горожане – 1200 сомов. Максимальная сумма страховых выплат составляет – 500 тысяч сомов для сел и 1 млн для городов.

Ожидается, что весь материальный ущерб иссыккульцев будет подсчитан к следующей неделе.


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URL: https://www.vb.kg/375322
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, Каракол, правительство, страхование, штормовое предупреждение, Кыргызстан, пострадавшие, ущерб, МЧС
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