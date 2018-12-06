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Сотрудники "Кыргыз Почтасы" присвоили себе алименты за несколько месяцев

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- Екатерина Улитина
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Ответственные лица Токтогульского филиала государственного предприятия "Кыргыз почтасы" присвоили денежные средства граждан, поступившие в кассу для перевода алиментов в размере за сентябрь и октябрь месяцы этого года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

- Установлено, что в результате противоправных действий со стороны должностных лиц Токтогульского филиала ГП "Кыргыз почтасы", нарушены права граждан, охраняемые законом с причинением материального ущерба на сумму более 175 тыс. сомов, - говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратурой Токтогульского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного статьей 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики. Уголовное дело передано в компетентный орган для дальнейшего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/375327
Теги:
бюджет, кража, Токтогульский район, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб, Генеральная прокуратура, Кыргызпочтасы, прокуратура
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