Жээнбеков: Отношения с членами ЕАЭС остаются неизменным приоритетом для КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 декабря, принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в г. Санкт-Петербург, Россия.

После церемонии фотографирования, члены Высшего совета ЕАЭС направились на встречу в узком составе.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил признательность российской стороне и Президенту России Владимиру Путину за организацию встречи, радушный приём и гостеприимство, поздравил его с успешным и плодотворным завершением председательства в органах Союза в 2018 году, а также пожелал премьер-министру Армении Николу Пашиняну успешного председательства Армении в 2019 году.

"Мы считаем важным обсудить вопрос о состоянии конкуренции на трансграничных рынках. Необходимо анализировать принятые меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции, постоянно формировать позитивное представление о Союзе, как эффективной и конкурентоспособной международной организации", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил уверенность, что подписанные документы внесут весомый вклад в создание условий ведения бизнеса. Тем самым будет сделан значительный шаг для улучшения жизни граждан всех государств-членов Союза.

"Наш Союз имеет огромный потенциал для экономического развития каждой страны евразийского пространства, который еще не в полной мере задействован. В этом контексте одной из важнейших задач нашей работы является устранение любых барьеров и ограничений. Считаю важным реализацию четырех основных свобод на пространстве ЕАЭС - свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны поддерживать друг друга и устранять препятствия", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Как он отметил, в 2019 году важно провести работу по наращиванию количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика, усилить кооперацию в агропромышленном секторе с созданием совместных предприятий. Для успешной реализации этих планов необходима тесная взаимосвязь между государственными органами, Евразийской экономической комиссией и бизнесом. Также необходимо создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Мы уверены, что реализация совместных проектов приведет к увеличению экономического потенциала всех стран Союза. Вместе с тем, кыргызская сторона неоднократно отмечала о необходимости расширения компетенции Евразийской экономической комиссии. Об этом я отмечал на прошлом заседании Высшего совета. Полагаю необходимым Комиссии, совместно с государствами-членами Союза, провести соответствующие мероприятия для реализации этой инициативы", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

В завершение Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что отношения со странами-членами ЕАЭС остаются неизменным приоритетом Кыргызской Республики, выразил готовность страны к откровенному, доверительному диалогу, призвав партнеров по Евразийскому экономическому союзу к активной совместной работе.

Далее заседание ВЕЭС продолжилось в расширенном формате.