Жительницу Токмока подозревают в создании липового "сетевого маркетинга"

В Чуйском районе сотрудники милиции задержали женщину, которая под предлогом сетевого маркетинга обманывала граждан. Против нее возбуждено уголовно дело по статье 166 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики.

По информации сотрудников милиции ОВД Чуйского района, один из первых обратившихся с заявлением был 51-летний житель г.Токмок гр.Р.А. который просил принять меры в отношении малознакомой женщины, которая, войдя в доверие обманным путем в августе текущего года, взяла деньги, сказав что зарегистрирует его в сетевой маркетинг, после чего он будет получать ежемесячный доход. Заявитель Р.А. вложил в сетевой маркетинг 17 000 евро и после ни денег, ни доходов он не видел.

Поверив обещанием малознакомой женщины, доверчивые люди вложили в незаконную деятельность большие суммы денег. Однако подозреваемая присваивала деньги и скрылась.

Задержанная 39-летняя подозреваемая Б.Н. оказалась жительницей г.Токмок Чуйской области. На сегодняшний день она подозревается в 29 подобных фактах. Следственной службой ОВД Чуйского района по всем 29 фактам возбуждены уголовные дела и объединены в одно производство.Расследование приходит уже логическому концу, скоро уголовное дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области