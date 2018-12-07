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Кыргызстан занимает одно из первых мест в мире по дешевизне топлива

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- Виктория Григоренко
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Согласно рейтингу сайта GlobalPetrolPrices Кыргызстан находится на 22-м месте из 181 страны по стоимости бензина на начала декабря 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация нефтетерейдеров КР.

- Так, например, в России бензин стоит 42 – 44 сома за литр, а дизтопливо в пределах 46-48 рублей за литр. В Казахстане дешевле – 154 тенге или 29 сомов в пересчете на нацвалюту КР, ДТ – 193 тенге или 36,3 сома, в Таджикистане литр бензина обойдется гражданам в 7,8 сомони (57,8 сома), а дизтопливо – 8 сомони или 59,3 сома. В Узбекистане литр ходового бензина АИ-92 будет стоит 6900 сум (58 сомов), а ДТ – 8500 сум (71,4 сома), - поделились в Ассоциации.

Уточняется, что согласно данному рейтингу, Кыргызстан также занимает одно из первых мест в мире дешевизне топлива среди импортозависимых стран.

- Все другие страны в первой двадцатке являются производителями и экспортерами нефти. К примеру, это Венесуэла, Саудовская Аравия, Туркменистан, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран, Казахстан, Нигерия и другие страны, - подчеркивают нефтретрейдеры.


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URL: https://www.vb.kg/375339
Теги:
ГСМ, нефть, рейтинг, импорт, Кыргызстан, экономика, бензин, дизтопливо, цены на бензин
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