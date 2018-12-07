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Трое парней, угрожая пистолетом, ограбили в Бишкеке аптеку. Двое задержаны

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- ВБ
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23 ноября текущего года в дежурную часть УВД Ленинского района поступил вызов по факту разбойного нападения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. Выяснилось, что трое неизвестных лиц ворвались в аптеку и, угрожая пистолетом, отобрали денежные средства в сумме 22 тысячи сом. После чего скрылись.

Данный факт зарегистрирован в УВД Ленинского района, и возбуждено уголовное дело по статье 168 "Разбой" УК КР. Сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Ленинского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны: И.А.,1997 г.р., и М.у.Б.,2002 г.р.

В ходе санкционированного обыска в квартире были обнаружены и изъяты пистолет, маски и наркотические вещества. Изъятые наркотические вещества и оружие были направлены на экспертизу - наркотическим веществом оказался "гашиш" общим весом 25 гр. Пистолет - газо-травматический.

В отношении третьего соучастника сотрудниками милиции проводятся мероприятия по его задержанию.

В настоящее время в отношении И.А.,1997 г.р., судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1., а М.у.Б., 2002 был отправлен в ВТК №14.

Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек


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URL: https://www.vb.kg/375341
Теги:
ГУВД, СИЗО, нападение, ограбление, оружие, разбой, розыск, суд, Бишкек
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Комментарии
Читатель Вечерки
07.12.2018, 11:48

Дебилы. Но как назвать чиновников и законодателей ?! Сейчас этих парней посадят, годами народ будет содержать их за своей счет и из тюрьмы они выйдут более квалифицированными бандитами. И в следующий раз будут грабить более профессионально.

Тюрьма должна перевоспитывать, а не окончательно превращать в бандитов. И мне непонятно, почему их мы должны содержать за свой счет ? Пусть работают днями-ночами и зарабатывают себе на содержание в тюрьме, а не сидят без дела в камерах. В тюрьмах должны быть краткосрочные курсы по приобретению навыков и пусть работают хоть швеями.

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