Новогодние каникулы вместе с MegaCom

До новогодних праздников осталось совсем немного – самое время запланировать праздничные каникулы. Если вы решили провести отпуск за границей, то необходимо подумать о том, как выгодно оставаться на связи с близкими вдали от дома.

Специалисты Отдела роуминга и интерконнекта компании MegaCom рассказывают о том, как сэкономить на звонках и мобильном интернете за рубежом. И для этого не нужно менять SIM-карту, а можно свободно использовать свой привычный номер.

Самыми популярными странами для праздничных поездок среди абонентов MegaCom являются: Россия, Казахстан, Турция, а также Китай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Таиланд, где круглый год царит жаркое лето. В этих и других востребованных странах действует единая цена за входящие вызовы. Подключив опцию "Экономный роуминг", за входящий вызов в роуминге вы будете платить всего 5 сомов. Услуга действует на протяжении 7 дней за фиксированную плату в размере 200 сомов.

Для активного пользования мобильным интернетом за рубежом воспользуйтесь одним из "Интернет-пакетов в роуминге", выберите подходящий объем трафика "30МБ", "50МБ" или "100МБ", который будет доступен в течение 7 дней.

Подключите услугу Постоплатного и Интернет-роуминга и пользуйтесь мобильный связью во время перелётов. Это удобно тем, кто привык использовать любое свободное время для решения срочных и неотложных дел. А услуга Предоплатного роуминга избавит абонентов от необходимости предварительного пополнения баланса и посещения Центров продаж и обслуживания компании. Теперь при достижении нулевого баланса абоненту достаточно просто пополнить счет на любую положительную сумму более 100 сомов и услуга автоматически возобновится.

Перед поездкой обязательно посетите ближайший Центр продаж и обслуживания MegaCom, чтобы подключить роуминг. Это не займет много времени, но поможет существенно сэкономить на связи в путешествии. Подробную информацию об услуге и полный список стран и партнеров можно найти на официальном сайте компании.