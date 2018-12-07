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Конец года, а в Кыргызстане в школах не хватает более миллиона учебников!

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- Оксана Гут
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На календаре 7 декабря, а отечественное Министерство образования и науки до сих пор не обеспечило всех школьников учебниками. По данным ведомства, на страну необходимо всего около 3-х миллионов книг по различным предметам. Из них уже получено 921 130 тысяч учебников по предметам "История", "География", "Естествознание" для 5-6 классов и "Английский язык" для 3-6 классов.

В настоящее время по среднеобразовательным учреждениям доставляется очередная партия - 847 530 тысяч учебников по следующим предметам:

• Музыка (для школ с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения);

• ИЗО (для школ с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения);

• Русский язык (для школ с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения);

• Литература (для школ с русским языком обучения).

Пресс-секретарь МОиН Марина Гречанная сообщила, что причин в несвоевременной подготовке школьников к учебному году несколько. Первое – министр Гульмира Кудайбердиева решила продлить апробацию учебников. Так как они были утверждены еще весной 2016 года, когда она не была главой ведомства. Вторая и главная проблема, как уверяют в ведомстве, - практически все компании кроме местных, кыргызстанских, нарушили условия контрактов и печатали книги с задержкой.

На сегодня по республике не хватает еще более миллиона учебников! Все их должна поставить компания из Индии.

- Сейчас ведутся переговоры. Министерство связалось с посольством Индии по этому вопросу. И напрямую проект Всемирного Банка, который финансирует печать учебников, работает с индийской компанией, чтобы ускорить процесс. Как мне сказали, они уже должны были начать погрузку учебников очередной партии, чтобы хоть частично поставлять их в Кыргызстан, - отметила Гречанная.

Пресс-секретарь Минобраза надеется, что оставшиеся книги будут розданы школам до конца 2018 года. А пока рекомендует школьникам и их родителям заниматься по электронным версиям.

- У нас есть все электронные версии новых учебников на сайте lib.kg. Они свободно скачиваются, причем - бесплатно, многие школы так и работают. Если распечатать где-то 100 страниц учебника, то получится максимум 150 сомов за "книгу". Это лучше, чем покупать где-то за 500-600 сомов, как рекомендуют в некоторых учреждениях, - посчитала Марина Гречанная.

При этом она напомнила, что в школах все учебники выдаются бесплатно. Пока…

- В этом учебном году, как только поступят все учебники, мы планируем ввести арендную плату - 20 сомов за учебник, - подчеркнула представитель министерства.

Сейчас, по ее словам, печатаются учебники для 5-6 класса, следом для 7-11 класса. А до конца года будут утверждены новые стандарты для начальной школы. Соответственно совершенно новые учебные книги появятся и у младшеклассников.

В МОиН напомнили, что все учебники нового поколения впервые написаны отечественными авторами и разработаны нашим местным издательством. Только тиражируют их Вьетнам, Италия и Индии. Компании из этих стран в результате конкурса выбрал Всемирный банк, финансирующий этот проект.


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URL: https://www.vb.kg/375352
Теги:
Всемирный банк, Министерство образования, Индия, Италия, книги, образование, школа, Вьетнам, Кыргызстан, Гульмира Кудайбердиева, учебники
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