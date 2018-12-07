В Бишкеке на пересечении улиц Садыгалиева и Л.Толстого установлен светофор

Для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов на пересечении улиц Садыгалиева и Льва Толстого установлен светофорный объект.

В этом году в рамках первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет средств гранта КНР улица Льва Толстого была продлена до улицы Б. Алыкулова. Продление улицы существенно разгрузило транспортный поток по улицам Дэн Сяопина и Гагарина.

В связи с увеличением количества транспорта и для повышения безопасности автомобилистов и пешеходов возникла потребность в установке светофора на перекрёстке улиц Садыгалиева и Льва Толстого. Сегодня, 7 декабря, сотрудники специализированного монтажно-эксплуатационного управления запустили его в работу.