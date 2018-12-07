Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.85 - 79.85

В Бишкеке на пересечении улиц Садыгалиева и Л.Толстого установлен светофор

92  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов на пересечении улиц Садыгалиева и Льва Толстого установлен светофорный объект.

В этом году в рамках первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет средств гранта КНР улица Льва Толстого была продлена до улицы Б. Алыкулова. Продление улицы существенно разгрузило транспортный поток по улицам Дэн Сяопина и Гагарина.

В связи с увеличением количества транспорта и для повышения безопасности автомобилистов и пешеходов возникла потребность в установке светофора на перекрёстке улиц Садыгалиева и Льва Толстого. Сегодня, 7 декабря, сотрудники специализированного монтажно-эксплуатационного управления запустили его в работу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375354
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, ремонт, светофоры, Бишкек, мэр, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  