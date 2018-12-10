На закупку насосов турбинного цеха ТЭЦ Бишкека потратят более 76 млн сомов

ОАО "Электрические станции" объявило новый тендер на закупку насосов для турбинного цеха ТЭЦ города Бишкек (насосы с электродвигателем). Об этом указано на портале государственных закупок.

С учетом НДС ведомство планирует потратить 76 191 988,3 миллиона сомов.

Срок подачи конкурсных заявок до 28 декабря текущего года.

Наименование лота: Замена насосов турбинного цеха (с приобретением) типа ПЭН ПЭ 270/150 с электродвигателем. Поставляемый товар должен быть новым - не б/у и не ранее 2018 изготовления.

Поставщик обязан предоставить 12 месяцев гарантии с момента ввода в эксплуатацию товара. А если в течение 20 дней обнаружатся дефекты, обеспечить их исправление.

Отметим, в июле текущего года ОАО "Электрические станции" уже объявляло такой тендер. Тогда на закупку и замену нескольких насосов для турбинного цеха столичной ТЭЦ предполагалось потратить 106 млн 405 тыс. 488 сомов. Как сообщили VB.KG в пресс-службе ведомства, в прошлый раз он не состоялся.

Судя по тому, что в нынешней заявке указан срок поставки товара в 150 дней, то речь идет о подготовке к отопительному периоду уже 2019-2020 гг.