MegaCom и "КТ Мобайл" будут сотрудничать для качественной мобильной связи

Отличная новость от компании MegaCom – отечественный оператор связи стал победителем аукциона на право заключения договора о совместной деятельности с ОсОО "КТ Мобайл", согласно которому ЗАО "Альфа Телеком" выступит для ОсОО "КТ Мобайл" опорным оператором.

ОсОО "КТ Мобайл" является дочерней компанией ОАО "Кыргызтелеком" и имеет лицензии на предоставление услуг сотовой связи. В этом ключе примечательно подобное сотрудничество двух государственных компаний, которые, взаимодействуя, создают новые возможности для успешного и стабильного развития мобильной сети. В ближайшее время абоненты MegaCom смогут отметить существенное улучшение качества голосовой связи и увеличение скорости мобильного интернета в несколько раз. Совместное использование частот позволит увеличить зону охвата сети MegaCom по всей стране, в том числе и в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Все это, несомненно, создаст абонентам максимально выгодные и комфортные условия, что крайне важно в настоящее время, когда темпы роста объёма интернет-трафика значительно ускоряются. Также это партнерство обеспечит высокую надёжность связи и возможность для подключения гораздо большего количества устройств.

Кроме этого, будучи государственным оператором связи, MegaCom вносит значительный вклад в пополнение бюджета страны. Распределение частот на цифровых площадках – это передовая мировая практика, которая позволяет направлять в госказну значительные средства на прозрачных условиях.

Аукцион был объявлен 2 ноября 2018 года на официальном сайте ОАО "Кыргызтелеком". Принять участие в нем могли все потенциальные партнеры – в данном случае это три оператора связи, ведущие свою деятельность на телекоммуникационном рынке Кыргызстана и обладающие необходимыми техническими возможностями. Они получили абсолютно идентичные приглашения к сотрудничеству от ОсОО "КТ Мобайл". В итоге заявки на участие в торгах поступили от двух операторов связи. 5 декабря 2018 года определился победитель – ЗАО "Альфа Телеком", предложившее наибольшую цену за объявленный лот.