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Понятые больше не нужны. Новый кодекс их "вырезал"

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- Виктория Григоренко
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В новом Уголовно-процессуальном кодексе переработано практически все. Поэтому изменения носят системный характер. Об этом VB.KG сообщил юрист Общественного объединения "Партнерская группа Прецедент" Замир Жоошев.

Он подчеркнул, что одна из особенностей нового УПК КР - исключение из уголовного судопроизводства такого участника, как "понятой".

- Отныне в следственных мероприятиях понятые не будут участвовать. Их заменят технические средства аудио- и видеозаписи. Например, если по действующему УПК при обыске участвуют понятые, то по-новому он будет производиться лишь с использованием фото- или видеосъемки. Это интересно, так как ранее адвокаты-практики и сторона обвинения говорили, что в следственных действиях понятые часто выступают инструментом для фальсификации уголовных дел и доказательств по ним. Да и сами сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с определенными трудностями в любое время и в любой местности привлечь в качестве понятых двух совершеннолетних, незаинтересованных в исходе дела граждан, - пояснил Жоошев.

Для реализации нововведения по УПК правительству необходимо обеспечить следователей и оперативных сотрудников необходимыми техническими средствами, отметил юрист.

- А вот в случае, если правоохранители попытаются сфальсифицировать видео, смонтировать его, и это суд докажет, они будут наказаны по всей строгости закона, - добавил Жоошев.

Напомним, с 1 января 2019 года вступают в силу и начинают свое действие ряд новых кодексов, таких как Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/375361
Теги:
президент, суд, судебная реформа, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Юридическая практика, Кыргызстан, уголовное дело, Замир Жоошев
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