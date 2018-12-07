Шокирующие кадры: видео жуткой аварии на трассе Ош-Эркечтам (18 +)

Напомним, 5 декабря примерно в 16.30 в селе Каратай Кара-Суйского района на 18 км дороги Ош-Сары-Таш Эркечтам произошла страшная авария. Как ранее сообщила VB.KG пресс-служба УОБДД Ошской области, житель Алайского района 1986 г.р. А.К. на своей машине "Тойота Авенсус" направлялся в сторону Оша.

Неожиданно перед ним выехала другая автомашина. Водитель, пытаясь объехать эту машину, выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб с грузовым авто "Скания-R164480", за рулем которого находился житель Кара-Суйского района 1991 г.р. О.Т. Двое, один из них гражданин Китая, погибли.

Теперь в Сети появилось видео с места аварии. Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры.