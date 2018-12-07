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Ассоциация телерадиоорганизаций КР выступила с обращением к Минкульту

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Ассоциация телерадиоорганизаций Кыргызской Республики призывает министерство культуры к более решительным действиям по контролю за исполнением законодательства в области телевещания.

Ассоциация телерадиоорганизаций Кыргызской Республики (Ассоциация) призывает Министерство культуры, информации и туризма КР (МКИТ КР) к более решительным действиям по контролю за исполнением норм законов в области телевещания.

В настоящее время на рынке телевещания сложилась парадоксальная и очень сложная ситуация. Подавляющее большинство телеканалов продолжают грубо нарушать нормы Закона Кыргызской Республики "О телевидении и радиовещании", вступившие в силу в августе 2017 года и предусматривающие не менее 50% эфира на государственном языке, не менее 50% эфира отечественного контента и соблюдение авторского права. Именно эти телеканалы-пираты оттягивают на себя значительную долю финансовых ресурсов в виде рекламы, совершенно не вкладывая в развитие кыргызстанского контента.

Последняя встреча руководителей телеканалов, прошедшая 3 декабря 2018 года на площадке МКИТ КР, показала, что данное министерство скорее склоняется к необходимости смягчения законодательства, образовав рабочую группу для обсуждения и внесения изменений в этот закон, чем требовать его реализации. По мнению Ассоциации, действующий закон КР должен исполняться в полной мере.

Всяческие компромиссы, попытки создания рабочих групп по изменению законодательства, по мнению Ассоциации, есть не более, чем оттяжка времени. Вопросы развития кыргызского телевидения снова будут отложены в "долгий ящик", и производители отечественного контента, а также работники части электронных СМИ останутся без работы еще на год-два. Это может привести к полному развалу собственного телепроизводства.

Поэтому мы призываем МКИТ КР чётко обозначить свою позицию по отношению к грубым нарушителям законодательства, добиться исполнения действующих законов, выдвинуть условия работы для всех участников телевизионного рынка, соответствующие законам КР.

Объяснения МКИТ КР о том, что "телеканалы испытывают серьезные трудности в плане исполнения законодательства", Ассоциация считает неоправданными и попыткой отсрочить реализацию вышеуказанного закона. Участники Ассоциации готовы производить качественный контент в необходимом объеме, в том числе на государственном языке. Многие другие участники рынка тоже готовы к такому шагу, но только при условии, что нормы закона будут исполняться в полной мере всеми участниками рынка.

С момента принятия последних поправок в законодательство о телевещании прошло уже более полутора лет. Все участники рынка, стремящие работать для общества, имели возможность подготовиться к новым правилам игры. Однако этого не произошло. Если отдельные участники телевизионного рынка считают, что можно грубо игнорировать законодательство КР, возможно им следует искать другое поле для предпринимательской деятельности.

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в области электронных СМИ, должна быть выведена на рассмотрение на высоком государственном уровне. Неразборчивость и хаос в телевизионном эфире – это проблема национальной безопасности, проблема сохранения идентичности народа. Ряд государств СНГ уже столкнулись с этой проблемой, испытали в полной мере негативные последствия, однако успешно решили её. Кыргызстан далек от этого, так как рынок телевидения пока фактически не регулируется.

Считаем, что в настоящее время у государства есть все необходимые для этого ресурсы. К работе по контролю за исполнением законодательства есть возможность привлечь мониторинговый центр РПО РМТР, задействовать технические и человеческие ресурсы таких организаций, как ОАО "Кыргызтелеком", Госагентство связи и т.д. Более того, Ассоциация и сама неоднократно предлагала и продолжает предлагать свою всестороннюю помощь МКИТ КР. Объединение усилий государственных органов, компаний и представителей рынка позволит в самые кратчайшие сроки наладить контроль за исполнением законодательства. В противном случае, дееспособность МКИТ КР, как отраслевого регулятора, необходимо будет ставить под сомнение.


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URL: https://www.vb.kg/375366
Теги:
кыргызский язык, телевидение, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма, СМИ
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