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Жену и детей казахского блогера взяли в заложники?

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- Екатерина Улитина
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В аэропорту "Манас" в Бишкеке сняли с рейса жену и двоих дочерей Жандоса Алимкулова активиста "Демократический выбор Казахстана". Сам Алимкулов несколько месяцев назад бежал из Казахстана в Киев.

Об этом на своей странице в facebook сообщил лидер организации "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов.

- Неизвестные люди вывезли семью в арендованную квартиру, заставили оплатить эту квартиру и потребовали не покидать ее. Объяснили, что через неделю они смогут выехать за границу, -написал Аблязов.

Он не уточнил, когда именно произошли описываемые им события. Аблязов убеждён, что к этим действиям причастны спецслужбы Казахстана и Кыргызстана.

- Сейчас в отношении этой семьи может быть развернут любой силовой сценарий - от нелегального вывоза в Казахстан, до возбуждения уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям.

Все эти действия продиктованы политическими мотивами. Власти Кыргызстана продолжают оказывать содействие в преследовании членов ДВК и их семей, - убежден активист.

ГКНБ Кыргызстана по данному вопросу пока не давал официальных комментариев.

Напомним, в мае власти Кыргызстана задержали в Бишкеке и передали властям Казахстана другого активиста Мурата Тунгишбаева. На родине его подозревают в причастности к организации "Демократический выбор Казахстана".


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URL: https://www.vb.kg/375374
Теги:
аэропорт, задержание, Казахстан, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", ГКНБ
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