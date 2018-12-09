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В "Манасе" задержан экс вице-премьер-министр Зилалиев. Пытался бежать?

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- Екатерина Улитина
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В аэропорту "Манас" в Бишкеке задержан экс вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

По их данным, задержание бывшего чиновника связано с его непогашенной судимостью. Из-за приговора Первомайского суда Зилалиев не имеет право покидать Кыргызстан.

Напомним, Дуйшенбек Зилалиев получил условный срок за ложное сообщение о заложенной бомбе в день инаугурации Президента. Экс-чиновник заявил, что не согласен с приговором и собирается его обжаловать.


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URL: https://www.vb.kg/375375
Теги:
аэропорт, бомба, задержание, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", Дуйшенбек Зилалиев
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Комментарии
V.P. Time
09.12.2018, 13:02
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 24
Минусов: 3
Комментариев: 43

Удивительно! Как с таким  детским уровнем  сознания  можно было занимать такой высокий  государственный пост!    И  как может государство с такими чиновниками развиваться?!   Чудеса!!!...

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