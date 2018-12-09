В "Манасе" задержан экс вице-премьер-министр Зилалиев. Пытался бежать?

В аэропорту "Манас" в Бишкеке задержан экс вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

По их данным, задержание бывшего чиновника связано с его непогашенной судимостью. Из-за приговора Первомайского суда Зилалиев не имеет право покидать Кыргызстан.

Напомним, Дуйшенбек Зилалиев получил условный срок за ложное сообщение о заложенной бомбе в день инаугурации Президента. Экс-чиновник заявил, что не согласен с приговором и собирается его обжаловать.