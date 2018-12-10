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У Зилалиева нашли незадекларированным почти 1 млн долларов

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- ВБ
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Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.2 статьи 308-1 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 7 декабря 2018 года проведены следственные действия в отношении имущества гражданина З.Д.

Установлено, что в период 2011 по 2017 годы гражданин З.Д. занимал различные руководящие должности в государственных структурах, в том числе Председателя Фонда по управлению государственным имуществом, директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Кыргызской Республики.

В период с 2011 по 2016 годы З.Д. в официальном порядке представлены декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, согласно которым за указанный период времени в совокупности его доход составил всего 2 млн 541 тыс. 527 сомов. За этот же период времени доходы его супруги составили 408 тыс. 000 сомов.

Однако в результате проведенных следственных действий установлено, что у З.Д. имеются активы в виде крупных денежных средств с неустановленным источником происхождения и имущества, которые в значительной степени превышают его официальные доходы.

Так, З.Д., находясь на государственной службе, имел в личном сбережении незадекларированные денежные средства в размере 889 тыс. 900 долларов США, которые до сентября 2018 года хранил в банковской ячейке в одном из филиалов коммерческого банка.

Кроме того, установлены активы З.Д. в виде недвижимости (квартиры, дома, участки), не отраженные в декларациях о доходах и в целях сокрытия факта их принадлежности ему, зарегистрированные на родственников и других аффилированных с ним лиц.

Так, 17 апреля 2017 года З.Д. на имя одного из своих родственников оформлены два офисных помещения, расположенные в центре Бишкека, где их стоимость согласно договорам купли-продажи составляют 34 млн и 19 млн сомов соответственно.

Кроме этого, установлено, что З.Д., будучи директором Государственного агентства по геологии Кыргызской Республики оформил на своего безработного родственника ряд лицензий на золоторудные, известняковые и другие месторождения в КР.

Диспозиция инкриминируемой З.Д. статьи гласит, что незаконное обогащение – значительное увеличение активов должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

В этой связи, позиция следственных органов по данному делу сводится к тому, что единственным разумным способом для должностного лица обосновать законность своих активов является его декларация о доходах. В настоящее время задержанный З.Д. водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375380
Теги:
банковский сектор, горнодобывающий сектор, задержание, золото, коррупция, лицензия, промышленность, Кыргызстан, ГКНБ, СИЗО, Дуйшенбек Зилалиев
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Комментарии
скафнюк
10.12.2018, 10:24

обезжирить в доход пенсионеров и людей с овз

0
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Жалоба модератору
Читатель
10.12.2018, 10:29

"....незаконное обогащение – значительное увеличение активов должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать...."

"....п.2 ч.2 статьи 308-1 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Кыргызской Республики..."

Есть статья - но ее практически не применяют. Достаточно проехаться по месту жительства высокопоставленных чиновников и многих депутатов ЖК - и можно использовать эту статью.

Но ее почему-то не применяют. Почему-с ?

0
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Жалоба модератору
111
10.12.2018, 10:31

А что забыли к нему пристроить Алмаза Алимбекова начальника Кыргызалтына - его партнера по этим делам!

0
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Жалоба модератору
Читатель
10.12.2018, 10:48

"..которые до сентября 2018 года хранил в банковской ячейке в одном из филиалов коммерческого банка..."

У него даже ума не хватило, чтобы деньги правильно спрятать. Прятать деньги в коммерческом банке - это все равно, что признаваться в их наличии.

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Жалоба модератору
Настораживает
10.12.2018, 10:54

Одно настораживает: не ко всем "богатеньким Буратино" КР такое требование по исполнению законов.

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Жалоба модератору
Жоомарт
10.12.2018, 11:00

надо еще мусаханова нурлана на нары отправить. всю жизнь на службе и деньги брать очень любит

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Болотбек
10.12.2018, 11:16

Срочно надо и остальных подвергнуть проверке,а также их родственников и друзей. И вооюще всех богатых имеющих миллионные состояния,ибо в Кыргызстане честным путем ой как сложно этого достичь. Я таксист и работаю можно сказать непокладая рук,но заработанного хватает только на еду и ком.услуги,ну и на ремонт старенькой машины и то не всегда. А проверить ведь легко. Надо просто сопоставить наличие и прибыль.

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Жалоба модератору
Дж.уд.
10.12.2018, 11:31

Читатель

"..которые до сентября 2018 года хранил в банковской ячейке в одном из филиалов коммерческого банка..."

У него даже ума не хватило, чтобы деньги правильно спрятать. Прятать деньги в коммерческом банке - это все равно, что признаваться в их наличии.

Ну где еще наворованный нал прятать, в другом месте у нас в стране  спрячещь украдут, тогда и смысла нет воровать. А так хоть есть вероятность, что в бюджет вернется где будет наживкой для очередного хозбандита.

Так, что граждане хозбандиты храните деньги в сберегательных кассах.

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Жалоба модератору
17
10.12.2018, 12:18

А почему эту статью применяют выборочно, почему ее не применяют к депутатам и членам правительства, ведь почти у всех них идет несоответствие реальных активов и сведений, указанных в декларациях.

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Наргиз
10.12.2018, 12:25

Вернуть простому народу

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Жалоба модератору
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