"Выпустите меня!". Сотрудники ГУОБДД проигнорировали крики девушки о помощи

Сотрудники милиции не стали помогать девушке, кричавшей и просившей о помощи. Они отпустили мужчин, увозивших ее. Сюжет об этом показали в эфире телеканала НТС.

Ранее об этом случае VB.KG писало со ссылкой на журналиста местного телеканала Руслана Харизова, который рассказал об этом случае в соцсети. Позже, правда, он признался, что лично не присутствовал при инциденте, а лишь пытался привлечь внимание к тому, что его подруга столкнулась с насилием и безразличием милиции. Сотрудники ГУОБДД Бишкека обвинили его во лжи и даже угрожали судебным иском.

На видеозаписях, снятых журналистами, видно, как сотрудники УОБДД остановили автомобиль, из которого доносились крики девушки. Вышедший из салона водитель заявил, что внутри выясняют отношения муж с женой. При этом девушка кричала, что мужчина ей не муж.

Сотрудники милиции заглянули в салон автомобиля, через пару секунд закрыли дверь и ушли.

Кроме того, на камеру попал момент переговоров водителя с инспектором УОБДД. На записи можно разглядеть, что водитель что-то передал сотруднику правопорядка. В руках у водителя кошелек.

Через несколько минут милиционеры без лишних вопросов отпустили автомобиль с кричавшей девушкой.

Отметим, после публикации этой истории в СМИ и соцсетях сотрудники ГУВД Бишкека нашли участников инцидента. Оба написали объяснительные. Девушка отказалась от своих слов написав, что не имеет претензий ни к стражам порядка, ни к мужчине, с которым ехала. После публикации видеозаписи и новых подробностей УОБДД Бишкека закрыло комментарии к публикации об этом случае.