В Кыргызстане предлагают ввести систему оплачиваемых доносов

МВД Казахстана заявило о намерении поощрять граждан деньгами за фотографии и видеозаписи правонарушений. Мол, если факт подтвердился, нарушитель был наказан, то информатор получит 40% от суммы установленного штрафа. Подобное предложение, как выяснилось, в Кыргызстане обсуждается третий год.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заверил VB.KG - такая мера будет получше всякого "Безопасного города".

- Пока мы этот проект запустим… Да и он не станет для нас панацеей. Автолюбители быстро привыкнут к камерам, и не будут нарушать только там, где они стоят. А если граждане будут регистрировать несоблюдение ПДД, то водители, не зная в какой момент их могут заснять, будут вынуждены всегда соблюдать правила. Пусть общество само себя контролирует. С одной стороны, совершить благое дело - сообщить о незаконном факте, с другой – заработать. И для сотрудников ДПС удобно, останется только найти тех, кто был заснят. При желании это не сложно, - поделился мнением парламентарий.

Парламентарий подчеркнул, что с этой инициативой он выступил еще в 2015 году. Тогда в правительстве его поддержали и даже вознамерились ее реализовать. В 2017 году, как заверяет Бекешев, Госкомитету информационных технологий и связи было дано поручение разработать специальное мобильное приложение для информаторов. Сообщать они смогут не только о нарушениях ПДД, но и, к примеру, про выброс мусора в неположенном месте, рассуждает нардеп.

- Подобных сообщений и сейчас много в Интернете, но все они не системные, порой сложно установить дату и место инцидента. Органы порой реагируют на них, а иногда и нет. А я предлагаю создать систему. Ты регистрируешься в приложении, указываешь паспортные данные, снимешь правонарушение – отправляешь. Если оно подтверждается, тебе выплачивают 10% с суммы штрафа. Я не думаю, что нужно скрывать имена информаторов. Главное все зафиксировано, кто не согласен, можно обжаловать в суде, - пояснил Дастан Бекешев.

Депутат подчеркнул, что готов внести в Жогорку Кенеш соответствующий законопроект. Но прежде необходимо дождаться, когда ГКИТиС разработает приложение. Иначе идея так и останется на бумаге.

От редакции отметим, что в Госкомитете по информационным технологиям и связи на момент публикации статьи не смогли предоставить хоть какую-то информацию по этому поводу.