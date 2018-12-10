Погода
$ 69.74 - 69.90
€ 78.75 - 80.05

Отец Бурулай просит приговорить убийцу своей дочери к смертной казни

715  2
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура просит приговорить обвиняемого в убийстве Бурулай Марса Бодошева к 23 годам лишения свободы. Второму обвиняемому Акмату Сейитову главный надзорный орган просит дать 7 лет.

По данным прокуратуры, обвиняемый Марс Бодошев полностью виновен и своими показаниями пытается уйти от ответственности.

"Обвиняемый говорит, что Бурулай добровольно согласилась сесть в машину, но есть показания свидетелей, которые доказывают обратное. Так, продавщица магазина показала, что слышала крик Бурулай и потом видела, как ее силой затащили в машину. Сосед Михаил также слышал крики и затем он бежал за машиной", - заявил представитель прокуратуры.

Кроме того, главный надзорный орган выразил сомнение в словах обвиняемого, что момент убийства он совершенно не помнит.

"Таким образом, мы думаем, он пытается уйти от ответственности", - добавил прокурор.

Отец Бурулай не согласился с приговором обвинения.

"Такие люди не должны жить в нашем обществе. Я прошу суд приговорить его к смертной казни", - возразил он.

Напомним, 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита бишкекчанка Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается 30-летний Марс Бодошев, который похитил ее, чтобы принудить к вступлению в брак. "Жениха" и жертву нашли милиционеры и доставили в отделение, где спустя несколько минут произошло убийство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375384
Теги:
приговор, суд, убийство, смертная казнь, Кыргызстан, убийство Бурулай, уголовное дело, Марс Бодошов, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
кубатбек
10.12.2018, 12:22

отец прав,,, еслиб у нас была бы смертная казнь то было бы меньше горя,,,жаль совсем молодую девченку лишил жизни,,,ато уже домой ночью врываются с ломами,молотками,ножами,,,в развитых странах мало таких преступлений,,а наши чувствуют безнаказанность,,,и в результате такое горе может случиться с дочкой в любой семье,,,,

0
Цитировать
Жалоба модератору
Рик
10.12.2018, 12:38

Пожизненное, без права на досрочное освобождение. Дабы не тратить деньги налогоплательщиков, финансовое обеспечение перекинуть на родственников подсудимых. Так по справедливости.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  