Отец Бурулай просит приговорить убийцу своей дочери к смертной казни

Прокуратура просит приговорить обвиняемого в убийстве Бурулай Марса Бодошева к 23 годам лишения свободы. Второму обвиняемому Акмату Сейитову главный надзорный орган просит дать 7 лет.

По данным прокуратуры, обвиняемый Марс Бодошев полностью виновен и своими показаниями пытается уйти от ответственности.

"Обвиняемый говорит, что Бурулай добровольно согласилась сесть в машину, но есть показания свидетелей, которые доказывают обратное. Так, продавщица магазина показала, что слышала крик Бурулай и потом видела, как ее силой затащили в машину. Сосед Михаил также слышал крики и затем он бежал за машиной", - заявил представитель прокуратуры.

Кроме того, главный надзорный орган выразил сомнение в словах обвиняемого, что момент убийства он совершенно не помнит.

"Таким образом, мы думаем, он пытается уйти от ответственности", - добавил прокурор.

Отец Бурулай не согласился с приговором обвинения.

"Такие люди не должны жить в нашем обществе. Я прошу суд приговорить его к смертной казни", - возразил он.

Напомним, 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита бишкекчанка Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается 30-летний Марс Бодошев, который похитил ее, чтобы принудить к вступлению в брак. "Жениха" и жертву нашли милиционеры и доставили в отделение, где спустя несколько минут произошло убийство.