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Вывалила бараний желудок в центре Оша. Как накажут эко-нарушительницу?

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- Бакыт Стамов
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Молодая женщина прямо в центре Оша выбросила в арык содержимое, судя по всему, бараньего желудка. Видео об этом опубликовала на своей странице в Facebook пользовательница интернета Феруза Ашимбаева.

По ее словам, на сделанное замечание молодая женщина отреагировала очень агрессивно.

"Прямо в центре Оша происходят такие вещи. Вместо того, чтобы извиниться, она стала меня запугивать, да еще и кинула на меня остатки своего мусора", - написала Ашимбаева с возмущением.

Самое ужасное, что молодая женщина, судя по ее поведению, не понимает, в чем ее вина. Для нее это нормально и в порядке вещей.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в интернет попадают подобные видеоролики. Ранее в соцсети попало видео со студенткой, которую в народе прозвали Шелухой. Она со своей подругой сидела в парке и плевалась шелухой прямо на землю, за что ее потом и оштрафовали.

Тем не менее общественный резонанс по тому делу так и не стал уроком для всех. Не помогают даже и просьбы не сорить в общественных местах. "Мыркотство" продолжается по сей день, чему мы и стали свидетелями.

Решить проблему, по словам президента общественного фонда "Эко Деми" Айжан Чыныбаевой, могут только высокие штрафы. Эксперт убеждена, что необходимо менять саму систему, которая на сегодня чересчур лояльна к нарушителям.

- В первый раз им дают предписание, а в следующий раз кто-то из них может вновь выбросить мусор в другом районе и вновь получит предписание. Поэтому если есть видео нарушения, то это уже должно быть достаточным для привлечения к ответственности. И штраф должен быть не 2 тысячи, а 10 тысяч сомов. Только тогда люди начнут бояться, - сказала она.

Кроме того, общественная деятельница напомнила про камеры наблюдения, которых пока нет в городах.

- Безусловно, камеры также решат эту проблему. Мы разговаривали с инспекторами санэпидстанции, которые говорят, что они не могут сидеть перед каждым домом. Вот, к примеру, жители микрорайонов жалуются, что некоторые люди бросают мусор прямо из окна. Поэтому, как я уже говорила, к этой проблеме необходимо подходить системно, - добавила Чыныбаева.

Между тем, в пресс-службе мэрии Оша, куда редакция VB.KG обратилась за комментарием, пояснили, что уже дано указание соответствующим органам проверить этот видеоролик.

- В Экотехинспекции нам сказали, что в течение 2-3 дней вынесут решение по этому нарушению. То есть степень вины нарушительницы, и какое наказание ее ждет, - сказали в мэрии Оша.


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URL: https://www.vb.kg/375391
Теги:
закон, нарушения, Ош, Административный кодекс, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, мэр, мэрия
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Комментарии
Бугага
11.12.2018, 10:16

Приехала с айыла, что с нее взять. У них там норма выбрасывать кишки где попало. Потому что вокруг бегают  домашние собаки без присмотра, вечно голодные, и они съедают эти отбросы.

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