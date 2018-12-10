Что нашли чекисты у экс-вице-премьера Зилалиева дома?

Комитет нацбезопасности предоставил видео обыска в доме у бывшего чиновника. Следственные мероприятия были проведены в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела.

В ходе обыска помимо дорогих часов, драгоценностей и прочих предметов роскоши были обнаружены почти 3 млн сомов и 100 тысяч долларов наличными.

Напомним, в период с 2011 по 2016 годы З.Д. в официальном порядке представлены декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, согласно которым за указанный период времени в совокупности его доход составил всего 2 млн 541 тыс. 527 сомов. За этот же период времени доходы его супруги составили 408 тыс. 000 сомов.

Однако в результате проведенных следственных действий установлено, что у З.Д. имеются активы в виде крупных денежных средств с неустановленным источником происхождения и имущества, которые в значительной степени превышают его официальные доходы.

Так, З.Д., находясь на государственной службе, имел в личном сбережении незадекларированные денежные средства в размере 889 тыс. 900 долларов США, которые до сентября 2018 года хранил в банковской ячейке в одном из филиалов коммерческого банка.

Кроме того, установлены активы З.Д. в виде недвижимости (квартиры, дома, участки), не отраженные в декларациях о доходах и в целях сокрытия факта их принадлежности ему, зарегистрированные на родственников и других аффилированных с ним лиц.

Так, 17 апреля 2017 года З.Д. на имя одного из своих родственников оформлены два офисных помещения, расположенные в центре Бишкека, где их стоимость согласно договорам купли-продажи составляют 34 млн и 19 млн сомов соответственно.

Кроме этого, установлено, что З.Д., будучи директором Государственного агентства по геологии Кыргызской Республики оформил на своего безработного родственника ряд лицензий на золоторудные, известняковые и другие месторождения в КР.