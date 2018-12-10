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Через два часа на площади Ала-Тоо зажгут главную елку страны

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- Оксана Гут
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Сегодня, 10 декабря, в 19:00 часов на площади Ала-Тоо состоится церемония зажжения главной елки страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

После горожан и гостей столицы ждет традиционный предпраздничный концерт.

По сообщению ГУВД Бишкека, для охраны общественного порядка и безопасности граждан в мероприятии будут задействованы свыше 700 сотрудников столичной милиции.

А также с 18:00 до 23:00 часов будут перекрыты дороги Чуй-Панфилова, Чуй-Б.Эркиндик, Абдымомунова-Раззакова, Абдымомунова-Орозбекова. В ГУВД столицы просят граждан отнестись к этим мерам с понимаем.

Как отмечалось ранее, установкой елки занимаются сотрудники двух муниципальных предприятий - "Бишкексвет" и "Тазалык". Высота зеленой красавицы, как и в прошлом году, составляет 25 метров, диаметр - 12 метров. Собрана она была из 2 400 хвойных веток, а украшена 350 игрушками, узорами из дюралайта в 4 900 погонных метров, светодиодной гирляндой и мишурой (по 240 метров).

Оформлением самой центральной площади занималось МП "Бишкекглавархитектура", оно же разработало концепцию под названием "Зимняя сказка".

По замыслу МП, на месте фонтана в центре устанавливается инсталляция "Ледяной трон" из сказки "Снежная королева". Окружают его ледяные горки с разноцветной подсветкой и животные: снежный барс, благородный олень, архар и беркут. Кроме того, на фонтанах размещаются 16 "ледяных" кристаллов с подсветкой.

Кроме того, столичным муниципалитетом проведена работа по оформлению центральной площади Ала-Тоо на 3 тыс. кв. метров и здания агропрома. На улицах столицы размещено 20 билбордов, кронштейны по Южной магистрали, по проспектам Чуй и Манаса.

Будет организовано дневное и ночное праздничное оформление центральных улиц, торговых объектов и прилегающих территорий.

Всего же по городу будут установлены и празднично оформлены 20 елок. У здания Кыргызской национальной филармонии будет красоваться 18-метровая ель, а у Кыргызского академического театра оперы и балета – 10-метровая.

В общем на праздничное оформление планируется потратить порядка 6 млн сомов. Что, кстати, значительно меньше, чем в прошлом году. В 2017-ом "новогоднее настроение" стоило столичном бюджету 17 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/375394
Теги:
Бишкекглавархитектура, Бишкексвет, ГУВД, мэрия, Тазалык, бюджет, Новый год, перекрытие дорог, праздник, Бишкек, расходы
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