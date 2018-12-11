Погода
$ 69.76 - 69.89
€ 79.57 - 80.37

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

65  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне в эфире BFMTV объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. При этом глава государства призвал протестующих к спокойствию и порядку, заявив, что для насилия не будет никакого снисхождения.

Президент при этом признал, что гнев французов был "справедливым".

Макрон пообещал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия, которая полагается работникам по итогам года, не будет облагаться налогами.

Помимо этого глава государства заявил, что крупнейшие предприятия страны и богатые граждане должны помочь государству преодолеть сложившийся кризис. Он пообещал собрать на неделе представителей компаний и принять некое решение по этому вопросу.

Его собственные предложения по этому поводу будут представлены в парламент во вторник, 11 декабря, премьер-министром. Макрон пообещал, что не собирается возвращать так называемый налог на богатство - по его мнению, из-за этого сбора страна лишается налоговых резидентов и, следовательно, инвестиций в экономику, передает Lenta.ru слова французского президента.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название "Желтые жилеты" по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей. На фоне протестов французской экономике предрекли замедление роста. Также было подсчитано, что с начала беспорядков убытки страны превысили миллиард евро.

За время беспорядков уже порядка двух тысяч задержанных. Есть и погибшие - от ДТП в результате объезда места проведения забастовки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375403
Теги:
Европа, задержание, митинг, погибшие, революция, уголовная ответственность, Франция, цены, Европейский союз, бензин, пострадавшие, цены на бензин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  