Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне в эфире BFMTV объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. При этом глава государства призвал протестующих к спокойствию и порядку, заявив, что для насилия не будет никакого снисхождения.

Президент при этом признал, что гнев французов был "справедливым".

Макрон пообещал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия, которая полагается работникам по итогам года, не будет облагаться налогами.

Помимо этого глава государства заявил, что крупнейшие предприятия страны и богатые граждане должны помочь государству преодолеть сложившийся кризис. Он пообещал собрать на неделе представителей компаний и принять некое решение по этому вопросу.

Его собственные предложения по этому поводу будут представлены в парламент во вторник, 11 декабря, премьер-министром. Макрон пообещал, что не собирается возвращать так называемый налог на богатство - по его мнению, из-за этого сбора страна лишается налоговых резидентов и, следовательно, инвестиций в экономику, передает Lenta.ru слова французского президента.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название "Желтые жилеты" по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей. На фоне протестов французской экономике предрекли замедление роста. Также было подсчитано, что с начала беспорядков убытки страны превысили миллиард евро.

За время беспорядков уже порядка двух тысяч задержанных. Есть и погибшие - от ДТП в результате объезда места проведения забастовки.