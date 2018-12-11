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В Бишкеке под огни салюта зажглась главная ёлка страны. Это было красиво!

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- Оксана Гут
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Вечером 10 декабря на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке прошло красочное предновогоднее событие.

В этом году погода благоволила собравшимся горожанам и гостям столицы. Их, к слову, собралось порядка тысячи человек. Дети, взрослые, пожилые – все с нетерпением ждали "волшебного" события – зажжения главной елки страны.

Зрителям показали театральную постановку. После на сцену вышли Дед Мороз со Снегурочкой. А следом с приветственной речью выступили глава Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров и мэр города Азиз Суракматова. Столичные чиновники поздравили всех с наступающим 2019 годом, пожелав простого человеческого счастья и здоровья.

- 2018 год был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. Мы ищем резервы и возможности для движения столицы вперед. Мы работаем, у нас есть большие планы, и уверен, многое получится. Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну, - заявил градоначальник.

Суракматов отметил, что остались считанные дни до Нового года. И призвал граждан провести их в атмосфере праздника, взаимного уважения и любви.

Вместо традиционного "Елочка, гори!" ведущие запустили обратный отчет.

Зеленая красавица засияла разноцветными огнями под огни салюта в небе.

В закрепление праздничной атмосферы прошел концерт с участием звезд отечественной эстрады, детских коллектив, фаер-шоу и другими номерами.

И, конечно, еще один подарок от муниципалитета – яркое "сказочное" оформление самой площади. Сезон новогодней фотосессии открыт!


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URL: https://www.vb.kg/375404
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекский горкенеш, мэрия, Новый год, праздник, Бишкек, мэр, площадь Ала-Тоо
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