Погода
$ 69.73 - 69.88
€ 79.00 - 79.90

В Аламудунском районе на пешеходном переходе сбит школьник. Он в больнице

576  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня примерно в 7.30 часов в Аламудунском районе на пересечении улиц Салиева и Чкалова был сбит 8-летний мальчик.

Как сообщили VB.KG в УОБДД Чуйской области, ребенка высадил на обочине его отец. И даже не вышел из машины, чтобы помочь сыну перейти дорогу.

- Мальчик выбежал на пешеходный переход, не посмотрев по сторонам. Его сбила машина Toyota Ist. Водитель сразу же остановился, взял ребенка и отвез в 3-ю детскую больницу. Его осматривают врачи. Наши сотрудники находятся там же, - отметили в пресс-службе ведомства.

Toyota Ist. водворена на штрафстоянку. Расследованием автонаезда занимается РОВД Аламудунского района.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375405
Теги:
Аламудунский район, ДТП, несовершеннолетние, Чуйская область, Безопасный город, автонаезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  