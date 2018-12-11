В Аламудунском районе на пешеходном переходе сбит школьник. Он в больнице

Сегодня примерно в 7.30 часов в Аламудунском районе на пересечении улиц Салиева и Чкалова был сбит 8-летний мальчик.

Как сообщили VB.KG в УОБДД Чуйской области, ребенка высадил на обочине его отец. И даже не вышел из машины, чтобы помочь сыну перейти дорогу.

- Мальчик выбежал на пешеходный переход, не посмотрев по сторонам. Его сбила машина Toyota Ist. Водитель сразу же остановился, взял ребенка и отвез в 3-ю детскую больницу. Его осматривают врачи. Наши сотрудники находятся там же, - отметили в пресс-службе ведомства.

Toyota Ist. водворена на штрафстоянку. Расследованием автонаезда занимается РОВД Аламудунского района.