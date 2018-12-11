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Гражданин Кыргызстана задержан за контрабанду телефонов Samsung и винограда

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- ВБ
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Гражданин Кыргызстана Ж.Б. был задержан в местности Сай Лейлекского района на территории Кыргызстана за незаконное пересечение кыргызско-таджикской государственной границы вне пункта пропуска. В ходе досмотра принадлежащей ему автомашины Mercedes-Benz Sprinter, пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ КР обнаружили 200 штук мобильных телефонов марки "Samsung" A6, а также 320 ящиков винограда.

У гражданина Кыргызстана также отсутствовали сопроводительные документы на продукцию. Общая стоимость контрабандного груза составила около 3 200 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный и контрабандный товар были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/375410
Теги:
Samsung, ГКНБ, Погранслужба, граница, задержание, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан
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