Гражданин Кыргызстана задержан за контрабанду телефонов Samsung и винограда

Гражданин Кыргызстана Ж.Б. был задержан в местности Сай Лейлекского района на территории Кыргызстана за незаконное пересечение кыргызско-таджикской государственной границы вне пункта пропуска. В ходе досмотра принадлежащей ему автомашины Mercedes-Benz Sprinter, пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ КР обнаружили 200 штук мобильных телефонов марки "Samsung" A6, а также 320 ящиков винограда.

У гражданина Кыргызстана также отсутствовали сопроводительные документы на продукцию. Общая стоимость контрабандного груза составила около 3 200 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный и контрабандный товар были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.