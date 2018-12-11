Какую игру затеял Атамбаев?

Аламазбек Атамбаев понял, что остался в политическом одиночестве, поэтому и пытается делать такие неоднозначные реверансы в отношении Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева. Это некий посыл власти, что есть вероятность его объединения с ними. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Канатбек Азиз.

По его словам, подобное поведение экс-президента в отношении своих оппонентов – очередная игра.

- Такая категория политиков исходит только из консенсуса взглядов, компромиссов и собственных интересов, не более. Сейчас Атамбаев открыто показал и то, что может совершенно спокойно отказаться от своих ранее сказанных слов. Хотя всю работу по возбуждению дела в отношении Бабанова сделал только он сам, - подчеркнул Канатбек Азиз.

Что касается позиции экс-главы КР в отношении Омурбека Текебаева, то экс-президент КР вновь заговорил о законности его посадки, считает политолог.

- Стоит напомнить, что первое заявление по лидеру "Ата Мекена" было мягким. Он ожидал, что его сторонники окажут Атамбаеву поддержку после подобной риторики. Но, напротив, критика в его адрес только усилилась. Ему вновь напомнили, что Омурбек Чиркешович отбывает срок благодаря Алмазбеку Шаршеновичу. Поэтому он вновь сместил вектор своих заявлений. Атамбаев понимает, что негативные отклики направлены на его персону, а заручиться поддержкой других партнеров-политиков он уже не в состоянии, поэтому и пытается выплыть, делая подобные жесты "доброты". Однако подобное открытое двуличие совершенно не красит Алмазбека Шаршенович и показывает его истинное лицо, - заключил Канатбек Азиз.

Напомним, президент Алмазбек Атамбаев дал 10 декабря очередное интервью телеканалу "Апрель". В нем экс-глава КР извинился перед Омурбеком Бабановым и заявил, что "дела в отношении Омурбека Токтогуловича должны быть закрыты".