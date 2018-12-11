В Бишкеке проходит презентация стихов академика АН КР Михаила Лущихина

Сегодня в Национальной академии наук КР проходит презентация сборника стихов основателя научной школы овцеводства в Киргизской ССР, академика Михаила Николаевича Лущихина. Сборник стихов под названием: "Я не поэт" увидели свет спустя 40 лет после ухода из жизни своего создателя.

Мероприятие проводится по инициативе ОАО "ТРК ВС РФ "Звезда" (г. Москва), Уральского государственного аграрного университета (г. Екатеринбург), Института биотехнологий Национальной академии наук КР (г. Бишкек), Экспертного клуба "Урал – Евразия" (г. Екатеринбург).

Отмечается, что академик Михаил Лущихин был очень разносторонним человеком, и его стихи, которые теперь станут достоянием кыргызской общественности, являются тому доказательством.

Родился Михаил Лущихин 14 ноября 1905 года в Рузе. Окончив педагогическое училище, Михаил Николаевич работал учителем в подмосковном селе Костино. Решил продолжить обучение далее, поступив в Московский зоотехнический институт и успешно окончив его в 1930 году. Будучи студентом института, Михаил Николаевич работал в хозяйстве Аскания Нова вместе с академиком М. Ф. Ивановым. Там же Михаил Лущихин создал зоотехническую опытную станцию. После окончания института он решил связать свою жизнь со Средней Азией. С 1931 года Михаил Лущихин работал в Среднеазиатском овцеводческом тресте в Ташкенте и Киргизском овцеводческом тресте в Фрунзе. С 1935-по 1953 год Михаил Лущихин занимал должность заведующего кафедрой частной зоотехники Киргизского сельскохозяйственного института, при этом в 1944 году он был избран директором. С 1954-по 1964 год Михаил Николаевич занимал должность директора и одновременно с этим заведующего лабораторией генетики и морфологии животных института зоологии и паразитологии АН Киргизской ССР. С 1964 года-до своей смерти занимал должность заведующего лаборатории генетики и морфологии животных института биохимии и физиологии АН Киргизской ССР.

Скончался Михаил Лущихин 5 мая 1978 года в Киргизской ССР.

Михаил Лущихин был не только учёным-зоотехником, но и поэтом и художником, который рисовал маслом картины. Михаил Лущихин всегда проводил лекции, которые собирали огромную аудиторию. Известный писатель Чингиз Айтматов, который был по образованию зоотехником и учеником Михаила Лущихина сказал: "Прекрасные, мудрые стихи много прожившего и мудрого человека".