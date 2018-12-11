Убийцу Бурулай приговорили к 20 годам с конфискацией имущества

Обвиняемого в убийстве Бурулай Марса Бодошева приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Его соучастнику Акмату Сейитову дали 8 лет. Такое решение сегодня принял судья Свердловского районного суда Санжар Чотонов.

Суд признал Марса Бодошева виновным по статье 97 (убийство) и статье 155 (Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование к вступлению в брак). А Акмата Сейитова в соучастии в похищении.

В своем последнем слове обвиняемый Марс Бодошев не признал свою вину в похищении Бурулай. По его словам, она согласилась на это добровольно. Кроме того, он попросил судью быть снисходительнее к его другу Акмату Сейитову.

Что же касается самого убийства Бурулай, то обвиняемый ранее также не признал свою вину по этому эпизоду, так как, с его слов, ничего не помнит. В свою очередь адвокат обвиняемых попросил суд полностью оправдать своих подзащитных по убийству.

- Прямых доказательств совершения убийства Бодошевым нет. Все обвинение построено на предположениях, а любые сомнения трактуются в пользу подсудимого, - сказал он.

Напомним, ранее прокуратура просила приговорить обвиняемого в убийстве Бурулай Марса Бодошева к 23 годам лишения свободы. Второму обвиняемому главный надзорный орган просил дать 7 лет.

27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита бишкекчанка Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается 30-летний Марс Бодошев, который похитил ее, чтобы принудить к вступлению в брак. "Жениха" и жертву нашли милиционеры и доставили в отделение, где спустя несколько минут произошло убийство.