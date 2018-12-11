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Убийцу Бурулай приговорили к 20 годам с конфискацией имущества

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- Бакыт Стамов
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Обвиняемого в убийстве Бурулай Марса Бодошева приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Его соучастнику Акмату Сейитову дали 8 лет. Такое решение сегодня принял судья Свердловского районного суда Санжар Чотонов.

Суд признал Марса Бодошева виновным по статье 97 (убийство) и статье 155 (Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование к вступлению в брак). А Акмата Сейитова в соучастии в похищении.

В своем последнем слове обвиняемый Марс Бодошев не признал свою вину в похищении Бурулай. По его словам, она согласилась на это добровольно. Кроме того, он попросил судью быть снисходительнее к его другу Акмату Сейитову.

Что же касается самого убийства Бурулай, то обвиняемый ранее также не признал свою вину по этому эпизоду, так как, с его слов, ничего не помнит. В свою очередь адвокат обвиняемых попросил суд полностью оправдать своих подзащитных по убийству.

- Прямых доказательств совершения убийства Бодошевым нет. Все обвинение построено на предположениях, а любые сомнения трактуются в пользу подсудимого, - сказал он.

Напомним, ранее прокуратура просила приговорить обвиняемого в убийстве Бурулай Марса Бодошева к 23 годам лишения свободы. Второму обвиняемому главный надзорный орган просил дать 7 лет.

27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита бишкекчанка Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается 30-летний Марс Бодошев, который похитил ее, чтобы принудить к вступлению в брак. "Жениха" и жертву нашли милиционеры и доставили в отделение, где спустя несколько минут произошло убийство.


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URL: https://www.vb.kg/375417
Теги:
кража невест, суд, убийство, Кыргызстан, убийство Бурулай, уголовное дело, Марс Бодошов
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Комментарии
Читатель
11.12.2018, 15:23

Похититель девушки и его соучастник понесли наказание лишь потому что, девушка была убита. Т.е. он наказан за убийство, но не за похищение. Ежегодно тысячи девушек похищаются, насилуются и принуждаются к браку, но правоохранительные органы молчат. С одной стороны их можно понять  - законы в Кыргызстане такие, что осудить похитителей и насильников можно лишь при наличии заявления, но этих заявлений нет. Законодатели-депутаты приняли странную позицию - есть преступление, но преступников нельзя наказывать без заявления от потерпевших. 

По моему же мнению, надо сажать в тюрьму всех похитителей-насильников вне зависимости от того, написала девушка заявление или нет.

Когда-то мою знакомую похитили, изнасиловали. Приехавшим на следующий день родителям она сказала, что не хочет выходить замуж. Ее родители оставили ее в доме насильника, так как им сообщили, что "муж" их дочь уже лишили девственности и теперь надо делать той. "Муж", кстати, был на десяток лет старше вчерашней школьницы. Что оставалось делать вчерашней школьницу ? Вот и прожила 3 года с нелюбимым и убежала от него. 

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Мужик
11.12.2018, 15:26

Наш суд самый бредовый суд в мире. Причем тут конфискация, он же ничего не украл и имущественного ущерба не причинил. Лучше бы еще 5 лет накинули вместо этой конфискации. У него скорее всего и имущества то нет.

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