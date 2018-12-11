Убийцу Бурулай приговорили к 20 годам с конфискацией имущества

Похититель девушки и его соучастник понесли наказание лишь потому что, девушка была убита. Т.е. он наказан за убийство, но не за похищение. Ежегодно тысячи девушек похищаются, насилуются и принуждаются к браку, но правоохранительные органы молчат. С одной стороны их можно понять - законы в Кыргызстане такие, что осудить похитителей и насильников можно лишь при наличии заявления, но этих заявлений нет. Законодатели-депутаты приняли странную позицию - есть преступление, но преступников нельзя наказывать без заявления от потерпевших.
По моему же мнению, надо сажать в тюрьму всех похитителей-насильников вне зависимости от того, написала девушка заявление или нет.
Когда-то мою знакомую похитили, изнасиловали. Приехавшим на следующий день родителям она сказала, что не хочет выходить замуж. Ее родители оставили ее в доме насильника, так как им сообщили, что "муж" их дочь уже лишили девственности и теперь надо делать той. "Муж", кстати, был на десяток лет старше вчерашней школьницы. Что оставалось делать вчерашней школьницу ? Вот и прожила 3 года с нелюбимым и убежала от него.