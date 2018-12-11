Бишкекчан ждут рождественская ярмарка, елочный базар и новогодний конкурс!

В преддверии празднования Нового 2019 года мэрия города Бишкек организует для горожан и гостей столицы несколько интересных и полезных мероприятий.

С 1 декабря стартовал традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление района, жилмассива, здания и прилегающей территории.

Конкурс проводится в целях создания новогоднего настроения, а также стимулирования и поощрения работ по новогоднему оформлению территории города Бишкек, улиц, площадей, зданий и сооружений к празднованию Нового Года

Организатором конкурса выступает столичный муниципалитет. Заявки на участие в конкурсе принимаются районными администрациями мэрии столицы до 31 декабря 2018 года.

В конкурсе могут принять участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, бюджетные учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, ТСЖ, домовые и квартальные комитеты, МТУ.

Дорогие горожане! Участвуйте в замечательном новогоднем конкурсе. Давайте вместе создадим праздничное настроение в городе! Подробности о конкурсе и номинациях можно узнать по ссылке

10 декабря на пересечении улиц Медерова и 7 апреля открылся елочный базар, где горожане смогут приобрести новогодние живые ели. Он будет работать до 31 декабря этого года. По выгодным ценам горожане смогут приобрести на ярмарке ели различных видов, можжевельник чешуйчатый и золотокончиковый, тую, пихту сибирскую, сосну и другие породы. Все хвойные деревья продаются с закрытой корневой системой, то есть с комом земли. В дальнейшем покупатели смогут пересадить деревья в открытый грунт. Продавцы-консультанты расскажут, как правильно посадить саженец.

С 21 по 23 декабря у памятника Курманжан Датке развернется самая настоящая рождественская ярмарка подарков. На рождественской выставке-ярмарке можно будет приобрести новогодние подарки для всей семьи, для друзей – это эксклюзивные, интересные и оригинальные изделия, сделанные вручную: елочные игрушки, изделия из войлока и шелка, керамику, украшения и бижутерию из бисера и полимерной глины, этническую одежду и многое другое. Свои работы представят более 30 ремесленников, дизайнеров, художников и хендмейд-мастеров из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении.

Мероприятие будет сопровождаться концертной программой управления культуры муниципалитета.

Организатором рождественской ярмарки являются муниципалитет Бишкека, ресурсный Центр в Кыргызстане центрально-азиатской ассоциации поддержки ремесел – CACSARC-kg.

Дорогие горожане и гости столицы! Приглашаем вас разнообразить предновогоднюю суматоху и посетить интересные, а главное полезные мероприятия. Приобрести главный новогодний символ для дома и необычные подарки для близких и друзей. Ждем вас!