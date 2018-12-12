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До предстоящих выборов в ЖК партия Атамбаева может не дожить

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- Оксана Гут
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19 ноября экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дал развернутое интервью своему телеканалу "Апрель", где он высказался про деятельность нынешнего главы государства, про организацию выборов в 2017 году, про арест Омурбека Текебаева, про свое нажитое имущество, раскол в СДПК и прочее. С интересом или чаще без, но практически все политики, эксперты, гражданские активисты так или иначе с его "откровениями" ознакомились. Не прошло и месяца, как бывший глава государства вновь выступает в эфире "Апреля", теперь только на кыргызском языке. Говорил, как обычно, много и о том же самом. Резонно встает вопрос – с какой целью? Редакция VB.KG адресовала его политологу Марату Казакпаеву.

- После первого интервью Атамбаев понял, что влияния во власти у него все меньше и меньше. Особый акцент он ставит на критике к нынешнему президенту. Но сейчас к его словам не прислушиваются. Особо критиковать Сооронбая Жээнбекова не за что, даже на курултае оппозиции решили дать ему время поработать. Да и как он хочет, чтоб его понимали, поддерживали? Постепенно круг его политических сторонников сужается, и он отчаянно пытается их заполучить. Даже из числа бывших противников, - рассуждает политолог.

Изучив оба интервью экс-президента, Казакпаев пришел к выводу, что Атамбаев просто пытается политически дожить до парламентских выборов в 2020 году.

- Еще целых два года. Останутся ли силы у "атамбаевской" СДПК к этому времени? Сумеет ли экс-президент сохранить свою партию, быть во главе и нарастить электоральную поддержку - вот в чем вопрос. Алмазбек Шаршенович может "не дожить", а то и проиграть. В этом случае однозначно в политическое небытие уходит сам Атамбаев. Сейчас он хочет, чтобы его не забыли, чтобы знали - он на плаву и будет бороться, и чтобы люди помнили, что он сделал для страны: свет, газ. Это обычные слова. Ничего нового. Но нужно помнить, что народ устает от одного и того же, - констатирует Марат Казакпаев.

Политолог предупредил, что Алмазбек Атамбаев как политик часто будет напоминать о себе через свой главный рупор телеканал "Апрель", иначе зачем он его открыл.

От редакции отметим, исходя из обсуждаемости в соцсетях, новость, что саентолог Гульзат Мамытбек нашла себе жениха, интересует и вдохновляет на обсуждение народ больше, чем очередное длинное интервью экс-президента. Стоит задуматься.


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URL: https://www.vb.kg/375423
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Марат Казакпаев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, выборы, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Гульзат Мамытбек, экс-президент, СДПК
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Комментарии
лик
12.12.2018, 10:51

О каком курултае говорит карманный политолог Казакпаев- это на котором собрались бывшие маслокрады кто они такие вообще что бы говорить от лица народа? Бекназаров, Чынгышев, Дуйшебаев и т д.они что ли будут давать оценку Атамбаеву, да они его мизинца не стоят.

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Марат
12.12.2018, 11:11

Почему временщики мародеры говорят от лица народа?

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