В Кыргызстане за год выросли объемы производства одежды и нефтепродуктов

В Кыргызстане за 11 месяцев 2018 года объем произведенной промышленной продукции составил 221,1 миллиард сомов и по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличился на 4,9%. Об этом сообщается на сайте Нацстаткома.

Уточняется, рост произошел за счет увеличения добычи полезных ископаемых на 7,8 процента, а также производства драгоценных металлов - на 2,2 процента.

- Обеспечен рост на 12,5 процента и в производстве нефтепродуктов, текстильном производстве - на 10,2 процента, производстве одежды - на 20,0 процента, резиновых и пластмассовых изделий - на 23,4 процента, а также строительных материалов -на 10,1 процента, - подчеркивают в ведомстве.