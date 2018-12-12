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Родители девочек, которые пострадали от рук школьников, претензий не имеют

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- ВБ
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10 декабря 2018 года в некоторых средствах массовой информации публиковалась статья под заголовком "В Сокулукской школе мальчики бросали одноклассниц на прогиб". Сообщалось, что у одной сотрясение, у другой перелом ключицы".

Органами внутренних дел проведена проверка по опубликованным сведениям.

По предварительным данным ИДН ОВД Сокулукского района, 5 декабря 2018 года во дворе одной из школ во время игры несколько учеников 7 класса получили телесные повреждения.

Сотрудниками милиции были опрошены непосредственно ученики указанных классов, а также их родители. Однако родители категорически отказались писать заявление и проходить судебно-медицинскую экспертизу, несмотря на то, что имеется выданная местной больницей справка о переломе ключицы у одной из школьниц. В настоящее время сотрудниками ИДН ОВД Сокулукского района совместно с педагогами школ проводятся профилактические мероприятия по недопущению подобных фактов, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/375428
Теги:
ГУВД, насилие, Сокулукский район, Чуйская область, школа, Кыргызстан
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