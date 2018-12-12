Погода
$ 69.76 - 69.90
€ 78.92 - 79.67

Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к могиле Чынгыза Айтматова в Ата-Бейите

166  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 декабря, посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и возложил цветы к могиле писателя Чынгыза Айтматова.

Почтить память писателя пришли Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Гульбара Калиева, родные Чынгыза Айтматова, его друзья и поклонники творчества.

После возложения цветов был прочитан Куран.

Затем Президент Сооронбай Жээнбеков и сопровождающие лица возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий 1937-1938-гг., монументу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года и мемориалу памяти погибших в Апрельской народной революции 2010 года, где была прочитана поминальная молитва.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375430
Теги:
апрельские события, Верховный суд, искусство, литература, парламент, правительство, президент, революция, спикер, культура, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гульбара Калиева, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов, Дастанбек Джумабеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  