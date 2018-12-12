Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к могиле Чынгыза Айтматова в Ата-Бейите

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 декабря, посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и возложил цветы к могиле писателя Чынгыза Айтматова.

Почтить память писателя пришли Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Гульбара Калиева, родные Чынгыза Айтматова, его друзья и поклонники творчества.

После возложения цветов был прочитан Куран.

Затем Президент Сооронбай Жээнбеков и сопровождающие лица возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий 1937-1938-гг., монументу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года и мемориалу памяти погибших в Апрельской народной революции 2010 года, где была прочитана поминальная молитва.