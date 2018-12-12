Бишкекский городской кенеш утвердил новую структуру мэрии

Новая структура муниципалитета будет состоять из центрального аппарата, 19 структурных подразделений, 4 муниципальных администраций по административным районам, 22 МТУ, 4 районных управлений социального развития, 4 районных центров образования и 17 хозяйствующих субъектов.

В структуре муниципалитета появятся новые подразделения и муниципальные предприятия – департамент экономики и инвестиций, департамент градостроительства и архитектуры, управление внутреннего аудита, муниципальные предприятия "Бишкекреклама", "Городские парки" и "Бишкекские парковки и стоянки". Будут переименованы управление жилищно-коммунального хозяйства в департамент городского хозяйства и управление обеспечения системы здравоохранения в управление здравоохранения.