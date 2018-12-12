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Бишкекский городской кенеш утвердил новую структуру мэрии

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- ВБ
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Новая структура муниципалитета будет состоять из центрального аппарата, 19 структурных подразделений, 4 муниципальных администраций по административным районам, 22 МТУ, 4 районных управлений социального развития, 4 районных центров образования и 17 хозяйствующих субъектов.

В структуре муниципалитета появятся новые подразделения и муниципальные предприятия – департамент экономики и инвестиций, департамент градостроительства и архитектуры, управление внутреннего аудита, муниципальные предприятия "Бишкекреклама", "Городские парки" и "Бишкекские парковки и стоянки". Будут переименованы управление жилищно-коммунального хозяйства в департамент городского хозяйства и управление обеспечения системы здравоохранения в управление здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/375431
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекский горкенеш, мэрия, Бишкек, мэр
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