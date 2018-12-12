Вопрос с освобождением Омурбека Текебаева может решиться до Нового года

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша отправит письмо в Генпрокуратуру о пересмотре уголовного дела в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Такое решение принято депутатами накануне.

Ранее к представителям ЖК с такой просьбой обратилась глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова.

Примечательно, что в недавнем интервью телеканалу "Апрель" экс-президент КР Алмазбек Атамбаев назвал уголовное дело против своего политического оппонента Омурбека Текебаева законным.

"По закону наказание назначено правильно. Я всегда говорил правоохранительным органам, чтобы они действовали по закону. Возможно, надо было в тот момент пойти против закона и сказать силовикам, чтобы они не стали сажать его. Я мог, наверное, нарушить закон и не дать силовикам посадить его. Однако по закону его вина была доказана, и наказание назначено законно. То, что он получил миллион – это правда", - отметил ранее Атамбаев.

Однако политолог Марс Сариев в беседе с VB.KG отметил, что в деле Омурбека Текебаева изначально было много политики.

- Его посадка и судебный процесс изначально были политическим заказом. Тем более, что основным, причем бездоказательным аргументом обвинения была взятка Маевскому. Все это инсценировано специально с целью убрать Текебаева с политической арены. Однако сейчас экс-глава КР понимает, что действующая власть потихоньку склоняется к тому, чтобы выпустить экс-лидера "Ата Мекена" и снять уголовное дело с Омурбека Бабанова, поэтому пытается сыграть на опережение. Сейчас, конечно, рано говорить, действительно ли Омурбек Чиркешович окажется на свободе или нет, но я не исключаю такой возможности. Все зависит от нюансов политической борьбы. При этом, если подобное решение будет принято, скорей всего, этот вопрос решится еще до Нового года, - подчеркнул Сариев.

Экс-лидера "Ата Мекена" и раньше готовы были выпустить, правда, с формулировкой "амнистия", напомнил политолог.

- Но политик отказался. Так как Текебаев прекрасно понимает, что таким образом косвенно признает свою вину. И в данный момент чаша весов склоняется к его полной реабилитации. Правда, пока неясно, как он в последующем будет позиционировать себя на политической арене, - резюмировал Марс Сариев.