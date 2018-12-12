Уже дважды отменяется тендер на издание учебника по кыргызскому языку

В редакцию VB.KG с письмом обратились авторы учебника "Кыргыз тили. 2 класс": Сарылбекова З.С., кандидат педагогических наук, профессор Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына, Кенчиева Ч.Дж., преподаватель Средней Общеобразовательной школы Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина.

Публикуем их обращение полностью, без редакторской правки.

Миллионы – есть, а учебников – нет!

Авторы учебника "Кыргыз тили. 2 класс":

Сарылбекова З.С.,

кандидат педагогических наук,

профессор Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына,

Кенчиева Ч.Дж.,

преподаватель Средней Общеобразовательной школы

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина.

С огромным разочарованием мы узнали о результатах тендера, проведенного Министерством образования и науки КР, на тиражирование учебника по кыргызскому языку для 2 класса.

Мы, авторы учебника, в котором нуждаются сегодня наши школы по всей республике, не можем молча наблюдать ситуацию, когда МОиН своими действиями усугубляет дефицит учебников и ставит под сомнение смысл проведения тендеров. Недавно прошедший тендер на тиражирование учебника "Кыргыз тили. 2 класс" – уже второй по счету для этого учебника.

После проведения первого тендера на электронный адрес издательства "Кирленд" пришло уведомление с официального портала государственных закупок о том, что издательство признано победителем тендера.

Однако МОиН через несколько дней без объяснения причин просто-напросто отменило результаты тендера и объявило новый. Перед проведением второго тендера, на встрече министра образования Кудайбердиевой Г.К. с авторами учебника, глава МОиН заверила авторов, что учебник будет издан в этом году, поскольку школы республики в нем нуждаются. Вскоре на официальном портале государственных закупок появилось объявление о новом тендере и была установлена сумма, выделяемая на тиражирование этого учебника – 9 369 540 сом.

Издательство "Кирленд", не превышая бюджет тендера, предложило самую низкую цену среди всех участников. Однако МОиН снова отменила тендер с формулировкой "Отменен. Уточнение большой разницы в ценах участников конкурса."

Согласно Закону КР "О государственных закупках" (пункт 1 статьи 31) "закупающая организация может отменить процедуру государственных закупок в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении".

Получается, пока проводили тендер, необходимость в учебнике уже отпала?

Как видим, такого основания – "уточнение большой разницы в ценах участников конкурса" – в законе нет.

Пункт 2 статьи 31 этого же Закона гласит о том, что имеются всего два основания для отмены конкурса:

1) были отклонены все заявки;

2) минимальная цена конкурсных заявок превышает сумму, выделяемую закупающей организацией на проведение закупок.

Во-первых, отклоненных заявок не было.

Во-вторых, минимальная сумма, предложенная двумя участниками тендера, значительно ниже цены, выделяемой из бюджета на тендер. Это видно из сводной таблицы на официальном портале государственных закупок

Очевидно, что законных оснований для отмены результатов тендера – нет! А это значит, что тендер был отменен незаконно и необоснованно!

Более того, судя по действиям МОиН, получается, что учебник, в котором еще месяц назад так остро нуждалась страна, уже не нужен!

Стоит особо отметить, что авторы учебника письменно обращались к министру образования с просьбой уделить внимание на проблему издания этого учебника (письмо авторов – фото № 3). Реакции министра до сих пор нет, а тендер уже отменен.

Самое абсурдное в этой ситуации то, что своими действиями МОиН создает проблемы, которые оно должно решать!

1. Дефицит учебников порождает безграмотность и тормозит процесс развития государственного языка. Существует Национальная программа развития государственного языка. Но как можно системно развивать государственный язык, если МОиН не издает учебники, а "уточняет большую разницу в ценах"? Вместо того, чтобы обеспечить школы учебниками, МОиН фактически препятствует их тиражированию. Получается, экономия вместо обучения. От такой "экономии" больше вреда, чем пользы.

2. Множится число контрафактных учебников. Тендер отменен, учебник не вышел в свет, а нужда-то в учебниках осталась! Спрос рождает предложение. Вот и появляются в подземных переходах и на базарах низкокачественные контрафактные экземпляры, которые вынуждены покупать родители своим детям-школьникам, поскольку учебников на всех не хватает. Сколько налогов недополучает государственный бюджет из-за распространения контрафакта? Никто не считал, но судя по масштабам проблемы, гораздо больше тех средств, которые МОиН пытается якобы сэкономить.

3. Чтобы не быть голословным, приведем цифры. Предполагалось напечатать 54 000 экземпляров учебника. Это значит, что столько же второклашек не получит своих учебников.

Кто за это ответит? Члены тендерной комиссии, министр образования?

В этой ситуации страдают все: школы по всей стране – из-за нехватки учебников, государственный бюджет – от недополученных налогов, растет число контрафактных учебников, что нарушает авторские права, а МОиН с завидным постоянством отменяет тендер за тендером. Причем безосновательно!

Напрашиваются вопросы.

1. Быть может, в министерстве просто ждут, когда другая типография выиграет тендер?

2. Зачем вообще проводить тендер, если его с легкостью можно отменить по любому поводу, игнорируя Закон КР "О государственных закупках"?

3. Куда теперь уйдут средства, предназначенные для издания учебника? Как развивать государственный язык, если наше министерство образования не может выпустить даже учебник, на которые государство уже выделило деньги?

В заключении хотелось бы сказать, что описанная ситуация – это лишь "верхушка айсберга". Многие авторы учебников попросту не хотят связываться с системой, которая формировалась годами, поэтому их можно понять.

Но до тех пор, пока чиновники, принимающие подобные решения, не будут нести ответственность за свои действия, вышеописанные проблемы так и останутся нерешенными.