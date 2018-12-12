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"Оптима Банк": Вскрытие сейфовой ячейки Зилалиева проходило год назад

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- Оксана Гут
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Видео вскрытия сейфовой ячейки, активно распространяемое в СМИ, было изъято правоохранительными органами у самого клиента. Об этом официально заявляет начальник Отдела корпоративного имиджа и коммуникаций ОАО "Оптима Банк" Наталья Мокина.

По ее словам, данное видео было снято более года назад. Тогда у клиента истёк срок действия договора аренды сейфовой ячейки. Согласно Инструкции НБКР, работники Банка обязаны были вскрыть ячейку, достать её содержимое, зафиксировав всё на видео, и впоследствии передать содержимое ячейки и данную видеозапись клиенту. Клиент был уведомлен об этом за 1 месяц, однако не пришел в Банк забрать содержимое ячейки. Рабочий процесс ответственные сотрудники финансового учреждения засняли на камеру, а позже все-таки передали видео вместе с содержимым ячейки клиенту, как того требует инструкция.

- Банк выполнил свои обязательства перед клиентом в полном объёме, без нарушений, согласно законодательству КР и согласно процедурам и требованиям, утверждённым Национальным Банком КР. Банк чётко соблюдает требования по сохранению и не разглашению сведений, составляющих банковскую тайну. ОАО "Оптима Банк" не имеет отношения к передаче информации следственным органам и размещению видео в СМИ, - информирует Наталья Мокина.

Отметим, накануне Государственный комитет национальной безопасности КР распространил видео изъятия денежных средств из банковской ячейки, принадлежавшей бывшему вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву.

По данным ГКНБ, находясь на госслужбе, Зилалиев хранил незадекларированные денежные средства в размере 889,9 тыс. долларов. Они якобы до сентября текущего года находились в банковской ячейке одного из коммерческих банков страны.


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URL: https://www.vb.kg/375436
Теги:
банковский сектор, бюджет, декларация, задержание, коррупция, уголовная ответственность, Кыргызстан, деньги, ГКНБ, Дуйшенбек Зилалиев
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