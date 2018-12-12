"Бакай Банк" предлагает коллекционные монеты по произведениям Айтматова

ОАО "Бакай Банк" чтит творчество выдающегося писателя Чингиза Айтматова и в честь его 90-летнего юбилея предлагает к приобретению коллекционные монеты по мотивам произведений Ч. Айтматова, выпущенные Национальным банком КР.

"Джамиля"

10 сом, серебро 925, вес 28,28 г., диаметр 38,60 мм, цена 1 980,00 сом.

"Первый учитель"

10 сом, серебро 925, вес 28,28 г., диаметр 38,61 мм, цена 1 980,00 сом.[/i]

"Материнское поле"

10 сом, серебро 925, вес 28,28 г., диаметр 38,61 мм, цена 1 980,00 сом.

"Прощай, Гульсары!"

10 сом, серебро 925, вес 28,28 г., диаметр 38,61 мм, цена 1 980,00 сом.[/i]

"Белый пароход"

10 сом, серебро 925, вес 28,28 г., диаметр 38,61 мм, цена 1 980,00 сом.

"Бакай Банк" в целях расширения своей клиентской базы и увеличения интереса к коллекционным монетам с апреля 2018 года начал осуществлять деятельность по реализации нумизматических монет НБКР и планирует продолжить деятельность в этом направлении, увеличивая объемы продаж. Отметим, что все коллекционные монеты выпущены с применением современных технологий монетного производства: золочения, голограммы, тампонной печати, оксидирования, вставки различных камней. Они завоевали награды в престижных международных монетных конкурсах. Так, серия монет "Произведения Чингиза Айтматова на монетах" награждена почетным дипломом от Торгового дома "БИБЛИО-ГЛОБУС" в рамках четвертого международного конкурса памятных монет "Монетное созвездие – 2010", проходившего в г. Санкт-Петербург.

По вопросам приобретения коллекционных монет можно обращаться по телефонным номерам: 0312610061, с мобильного 6111. WhatsApp 0554006111.

Головной офис ОАО "Бакай Банк": г. Бишкек, ул. Исанова, 77. Телефон

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