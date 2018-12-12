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Бомба для Атамбаева. Даст ли Зилалиев показания против экс-президента?

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- Мария Озмитель
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Скандал, связанный с арестом бывшего председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева, обещает стать одним из самых громких. Даже задержание замминистра транспорта на части взятки (общей суммой почти в полмиллиона долларов) померкло перед выведением Зилалиева на чистую воду.

Общественность, естественно, потрясена теми суммами, которые были обнаружены у Зилалиева. И сейчас не столь важно, например, когда и под каким соусом было проведено изъятие почти миллиона долларов из банковской ячейки - главное, что подтвержден факт принадлежности этих денег Зилалиеву. И то, что они не были задекларированы. А значит, их происхождение бывший чиновник пытался скрыть.

Но здесь следует обратить внимание на другое и задуматься. Откуда взялись эти богатства? И тут мы переходим к самому важному пункту из истории, озвученной ГКНБ – выдача лицензий на разработку месторождений родственнику Зилалиева.

Понятно, сам этот неизвестный пока общественности родственник не собирался сам разрабатывать все эти месторождения. Дело это сложное, затратное, связанное со многими рисками и требующее вложений и опыта. А вот продать лицензии – можно. Достаточно уступить долю или просто перепродать компанию, которая владеет лицензией. И все. Дело сделано.

Отсюда возникает вопрос – насколько в принципе была честной деятельность Зилалиева? И может быть, стоит пересмотреть все лицензии, которые были выданы в его бытность председателем ГКПЭН?

Безусловно, это нужно сделать, говорит vb.kg Феликс Кулов.

- В обязательном порядке необходимо создание комиссии под контролем парламента, которая должна не только пересмотреть все эти результаты тендеров и конкурсов, но и в принципе изучить систему выдачи лицензий. Раз один человек смог подмять ее под себя, значит нужно эту систему менять. И важно, сделать работу этой комиссии прозрачной и гласной, чтобы зарубежные инвесторы видели готовность государства работать, исправлять ошибки и делать этот рынок прозрачными чистым от коррупции. А сегодня горнодобывающий сектор – этот базис экономики и жизнеспособности государства, чаще пестрит историями о рейдерстве, махинациях, конфликтах, сообщениях о коррупции…, - перечисляет Феликс Шаршенбаевич.

Возвращаясь к Зилалиеву, Кулов выражает уверенность, что единолично экс-председатель ГКПЭН так действовать не мог.

- Доказательств у меня нет, но однозначная внутренняя уверенность, что за ним кто-то стоял. И он был совершенно убежден, что его прикроют, вот и действовал так нагло. Он совершенно потерял ощущение реальности, - констатирует собеседник редакции.

Отметим, что Дуйшенбек Зилалиев был одним из самых приближенных к Алмазбеку Атамбаеву чиновников. Милиционер, он очень быстро и уверенно после революции 2010 года стал подниматься по "непрофильной" карьерной лестницы, дослужившись до вице-премьера и председателя Фонда управления госимуществом.

И сейчас очень важно выяснить, кто именно то высокопоставленное лицо, которое покрывало все незаконные действия Зилалиева. И возможно, имело с них доход.


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URL: https://www.vb.kg/375441
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Феликс Кулов, Дуйшенбек Зилалиев, Фонд госимущества, ГКПЭН, скандал, незаконное обогащение
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