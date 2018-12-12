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Похитили, избили, заставили подписать долговую на 700 тысяч сомов

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- ВБ
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В ОВД Аламединского района с заявлением обратился 32-летний гр.Д.М., который сообщил, что 7 декабря 2018 года, примерно в 13.30, малознакомые парни "С" и "Т" и еще двое неизвестных лиц на одной из улиц в г. Бишкек против его воли, применив физическую силу, посадили его в автомашину марки "Хонда-CRV", вывезли его в поле, расположенное Аламединском районе Чуйской области.

Там злоумышленники избивали мужчину, говорили, чтобы он подписал какие-то документы, угрожая физической расправой, и, посадив в машину, привезли в здание частного ОсОО расположенного в г.Бишкек. Там похищенный гр.Д.М. встретился с руководителем ОсОО, и его заставили подписать бумагу, где указанно, что он будет должен денег на сумму более 700 тысяч сомов. Когда похитители получили желаемое, они его отпустили.

Данный факт зарегистрирован ОВД Аламединским районом, возбуждено дело по ст.123 (Похищение человека) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Аламединского района по горячим следам по подозрению за совершение данного преступления задержаны двое. Ими оказались 27-летний гр. Т.Т. и 24-летний гр.Л.С. Задержанные согласно ст.94 УПК Кыргызской Республики были водворены в ИВС, после избрана мера пресечения арест на 2 месяца в СИЗО №1 г.Бишкек.

Проводятся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/375446
Теги:
избиение, похищение, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, уголовное дело, криминал
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