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Школьники из Кыргызстана получат бонусы при поступлении в ВУЗ Екатеринбурга

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- ВБ
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В марте следующего года представители управления допобразования и профориентации Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) посетят Бишкек и Ош с презентацией вуза, а уже в июле в этих городах состоятся вступительные испытания. О выездах команды вуза в города Кыргызстана договорились ректор УрФУ Виктор Кокшаров и гендиректор центра развития образования и развития Secom Зарылбек Нышан, поставив подписи под соглашением о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

"Уральский федеральный имеет впечатляющие возможности, - отметил Нышан. - С учетом потенциала ваших выпускников, я уверен, мы сможем подготовить талантливых школьников Кыргызстана к поступлению к вам".

На преимущества при поступлении в УрФУ смогут рассчитывать ребята из республики, принявшие участие в олимпиаде "Изумруд", подчеркнул Виктор Кокшаров.

"Мы проведем чемпионат школ "Авангард" - соревнования по выявлению особых способностей и заключительный этап олимпиады "Изумруд", - добавляет ректор вуза. - Университет готов принять наиболее мотивированных ребят".

Центр Secom, готовя киргизских старшеклассников к ОРТ (аналогу ЕГЭ), организует встречи представителей УрФУ со школьниками и их родителями, а также возможности для приема вступительных испытаний.

Напомним, что университет проводит олимпиаду школьников "Изумруд" четвертый год. Профили по истории, обществознанию, русскому языку и физике приказом Минобрнауки России включены в перечень олимпиад школьников на 2018/19 учебный год, что дает победителям и призерам льготы при поступлении в УрФУ. В этом учебном году участие в олимпиаде приняли более 12 000 человек, очный этап олимпиады организован на 15 площадках в городах ближнего зарубежья.

Справка

Киргизская ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ создана университетом в Бишкеке в 2014 году при поддержке Россотрудничества. В 2015 году для поддержки успешных студентов из республики ассоциацией учреждена стипендия Общественного фонда Суйменкула Чокморова. Адаптироваться ребятам в УрФУ помогает киргизское землячество. На сегодня вуз имеет 16 договоров и соглашений с организациями и предприятиями Киргизии.


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URL: https://www.vb.kg/375447
Теги:
вуз, образование, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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Комментарии
Знающий
12.12.2018, 17:45

Интересно зачем им это, своих желающих мало? Российские провинциальные ВУЗы не намного лучше наших, тоже выпускают необразованных балбесов.

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