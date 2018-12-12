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Уголовное дело в отношении Молдомусы Конгантиева будет пересмотрено

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- Оксана Гут
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Уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева будет пересмотрено. В Генеральной прокуратуре подтвердили VB.KG, что прежнее решение Госкомитета национальной безопасности о прекращении дела отменено.

- Генеральная прокуратура детально проверила данное решение. И за необоснованностью уголовное дело было возвращено в ГКНБ еще 30 ноября. Будет проведено дополнительное расследование, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Молдомуса Конгантиев будучи министром внутренних дел обвинялся в "превышении должностных полномочий".

После событий 7 апреля 2010 года он был задержан в Москве и экстрадирован в Бишкек. 26 апреля 2010 года Первомайский райсуд принял решение об аресте. Однако в связи с состоянием его здоровья следствие было приостановлено, сам Конгантиев отпущен.

И только в июле 2018 года в ГКНБ сообщили, что уголовное дело в отношении экс-главы МВД было закрыто 18 июня за отсутствием в действиях Молдомусы Конгантиева состава преступления.

Как тогда заявила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности, данное решение было проверено Генеральной прокуратурой КР на предмет его законности и обоснованности.


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URL: https://www.vb.kg/375448
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД, Молдомуса Конгантиев, переворот, экстрадиция, преступление, Кыргызстан, уголовное дело
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Комментарии
Болотбек
12.12.2018, 20:36

Да уже не актуально. Он носил погоны,он давал клятву и обязан был выполнять приказы вышестоящего начальства.

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