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Да сколько можно! ГКНБ выявило очередной факт коррупции!

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- ВБ
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12 декабря 2018 года Главным следственным управлением ГКНБ Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту присвоения вверенного имущества со стороны руководства ГП "Кыргызтеплоэнерго" и ГП "Чуйская специализированная передвижная механизированная колонна", по признакам преступления, предусмотренного ст.171 ч.4 п.п.1,2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Установлено, что 01 августа 2016 года ГП "Кыргызтеплоэнерго" проведен конкурс на закупку котлов для подведомственных предприятий "Балыкчинское предприятие теплоснабжения" и "Орловское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения" на сумму 22 млн. 854 тыс. 000 сомов.

По итогам конкурса 19 сентября 2016 года был заключен договор с ГП "Чуйская специализированная передвижная механизированная колонна" на сумму 20 млн. 020 тыс. 000 сомов на установку 4 котлов в "Балыкчинское предприятие теплоснабжения" и 1 котла в "Орловское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения".

Однако, со стороны ГП "Кыргызтеплоэнерго" без учета выполненных работ, в нарушение условий договора перечислило на счет ГП "Чуйская специализированная передвижная механизированная колонна" 12 млн. 900 тыс. 000 сомов. В результате проверки сотрудниками ГП "Кыргызтеплоэнерго" установлено, что котлы, закупленные для "Балыкчинское предприятие теплоснабжения" (БПТС) не функционируют по настоящее время.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375450
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан
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Комментарии
Мара
12.12.2018, 18:56

В смысле "сколько можно"?  Сколько можно выявлять чтоли ?!  ))) 

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Жалоба модератору
Саша
12.12.2018, 20:27

В смысле гражданина Кыргызстана , коррупция сопровождает с началом госпитализации мамы в роддом т. е с рождения ........... до попадания в морг ! 

0
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Жалоба модератору
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