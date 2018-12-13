В Mega iTV доступно бесплатное радио

Благодаря удобному приложению Mega iTV от MegaCom теперь можно не только смотреть телевизионные передачи с экрана своего смартфона, но и слушать радио в прямом эфире совершенно бесплатно!

Радиоманы оценят это новшество Mega iTV – ведь пользователям сервиса доступны 20 самых популярных станций при подключении одного из пакетов "Базовый" или "Premium".

Наслаждайтесь прослушиванием песен на волнах любимого радио в любом месте и в любое время! А для просмотра интересных сериалов, футбольных матчей, развлекательных шоу в высоком качестве достаточно просто переключиться на телеканалы. Удобный сервис особенно актуален в праздничные дни, ведь теперь можно не бояться пропустить новогодние фильмы, концерты и передачи.

Для подключения услуги Mega iTV следуйте простой инструкции:

установите на своем устройстве приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket или AppStore;

запустите приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;

подключите один из пакетов:

Light - 40 телеканалов - *710*2#

Базовый - 70 телеканалов + 20 радиостанций - *710*1# (3 дня бесплатного просмотра*).

Premium - 140 телеканалов + 20 радиостанций - *710*3#.

В рамках тарифного плана "Элдик S/M/L + TV" сервис Mega iTV предоставляется бесплатно! Кроме этого, выбрав один из пакетов "Элдик S/M/L + TV", вы также получите внушительные объёмы дневного интернета, ночной БЕЗЛИМИТ и бесплатные минуты внутри и вне сети. Просмотр Mega iTV не расходует оплачиваемый абонентом интернет-трафик.

Подробная информация на сайте MegaCom.