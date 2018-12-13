Любительницу бараньих желудков оштрафовали на 5 тысяч сомов

Жительнице Оша, которая чистила бараньи желудок в центре города, определили размер штрафа в размере 5 тысячи сомов. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По данным муниципального органа, такое решение приняли в Госэкотехинспекции, чье подразделение отвечает за чистоту и состояние арыков.

- Как нам рассказали в ведомстве, эта женщина раскаялась в содеянном и сожалеет о случившемся. Обещала, что больше такое не повторится, - пояснили в мэрии Оша.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где молодая женщина вываливает содержимое бараньего желудка в арык, расположенный в центре Оша. К замечанию автора ролика она отнеслась крайне агрессивно и даже кинула в нее остатки мусора.