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Учительница избила 7-классницу из-за невыученного домашнего задания?

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- Оксана Гут
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Накануне в ОВД Кара-Бууринского района женщина – мать пятерых детей – обратилась с заявлением о том, что ее старшую дочь избила учительница в школе. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

Согласно поданному заявлению, жительница села Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района ученица 7-го класса не смогла ответить на уроке по домашнему заданию, чем вызвала агрессию со стороны учителя. Женщина якобы сначала попросила подростка выйти из класса, а когда та отказалась – начала оскорблять и трепать ее за руку. Одернувшись, школьница задела рукой лицо учителя. Та посчитала, что девочка ударила ее намерено и вовсе разозлилась. В результате конфликта школьница госпитализирована в больницу – у нее черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

Каким именно образом были получены серьезные травмы, мать потерпевшей не указывает. Это предстоит выяснить сотрудникам милиции. К слову, известно, что после того, как ученица "ударила" по лицу учителя, педагог вызвала своих коллег в класс, а потом и родительницу девочки.

- В настоящее время назначена судмедэкспертиза. Необходимо сначала выяснить, какие травмы понесла девочка, и в результате чего именно. Помимо этого ведется всесторонняя проверка. Опрашиваются свидетели инцидента – ученики, учителя, сторона потерпевшей и сама педагог, якобы ударившая ребенка. Встречное заявление она пока не писала. Признает свою вину или нет, сказать не можем. Все станет известно по итогу проверки, - заключили в УВД области.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/375460
Теги:
избиение, образование, проверки, Таласская область, школа, Кыргызстан, избил ребенка, больница, учитель, судмедэкспертиза, Министерство образования, УВД
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