Так сколько конкретно банков выставлены на продажу в Кыргызстане?

Депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева в ходе заседания парламента сообщила, что в Кыргызстане из 25 коммерческих банков 15 выставлены на продажу. Парламентарий задалась вопросом - стоит ли вкладчикам этих банков уже начать волноваться.

Однако в Нацбанке КР недоумевают, откуда у депутата подобная информация. По словам официального представителя НБ КР Аиды Карабаевой, когда кто-то из банков намеревается продать свою долю акций, они предварительно уведомляют об этом регулятор.

- В соответствии с Законом КР "О Национальном банке, банках и банковской деятельности" любое физическое или юридическое лицо, владеющее пороговым участием в капитале банка, при намерении купить/продать акции, обязано до совершения сделки предварительно уведомить об этом Национальный банк. На данный момент от акционеров коммерческих банков уведомления такого рода не поступало, - отметила VB.KG Карабаева.

Представитель НБ КР пояснила, что банковская система страны за последние годы показывает поступательное и динамичное развитие.

- На сегодняшний день наш сектор в целом остается стабильным и обладает достаточным запасом прочности. Его надежность и устойчивость определяется высоким уровнем достаточности чистого суммарного капитала коммерческих банков. Так, на 1 ноября 2018 года этот показатель составил 23,58% при нормативе не менее 12 %, что свидетельствует, что сектор выдержит даже в случае увеличения рисковых активов (кредитов и их заменителей) почти в 2 раза, - уверяет Карабаева.

Показатели ликвидности, превышают установленный нормативный уровень, говорит представитель Нацбанка.

- На сегодня данный коэффициент по банковской системе составил 63,0%, при нормативе 45%. Это означает, что при необходимости банки могут выплатить и выполнить свои обязательства перед вкладчиками. На эффективность деятельности нашей системы КР указывает и то, что на 01.11.2018 года получена чистая прибыль в размере 2 518,4 млн сомов, что на 59,4% превышает прибыль в аналогичном периоде 2017 года – 1 579,5 млн. сомов. Поэтому, поводов для беспокойства у вкладчиков нет, - пояснила Аида Карабаева.