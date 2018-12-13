На китайском заводе кыргызстанцу нанесли ножевые ранения

В Сети активно распространяется видео, где сначала пожилой мужчина сокрушается в адрес граждан Китая, которые якобы нанесли ножевые ранения другому мужчине – гражданину Кыргызстана - на каком-то (название, месторасположение не уточняется) китайском заводе. А далее сам потерпевший демонстрирует увечья в области лица и головы.

Ролик подписан, как "Власть продалась китайцам? Силовые органы защищают граждан Китая".

Редакция VB.KG обратилась за разъяснениями в ГУВД Бишкека. В пресс-службе ведомства сообщили, что этот факт проверяется.

Подтвердить или опровергнуть информацию о произошедшем на территории города или вообще в Кыргызстане, в столичной милиции пока не могут.