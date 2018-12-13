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На китайском заводе кыргызстанцу нанесли ножевые ранения

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- Оксана Гут
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В Сети активно распространяется видео, где сначала пожилой мужчина сокрушается в адрес граждан Китая, которые якобы нанесли ножевые ранения другому мужчине – гражданину Кыргызстана - на каком-то (название, месторасположение не уточняется) китайском заводе. А далее сам потерпевший демонстрирует увечья в области лица и головы.

Ролик подписан, как "Власть продалась китайцам? Силовые органы защищают граждан Китая".

Редакция VB.KG обратилась за разъяснениями в ГУВД Бишкека. В пресс-службе ведомства сообщили, что этот факт проверяется.

Подтвердить или опровергнуть информацию о произошедшем на территории города или вообще в Кыргызстане, в столичной милиции пока не могут.


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URL: https://www.vb.kg/375463
Теги:
ГУВД, Китай, поножовщина, ранение, трудоустройство, Бишкек, Кыргызстан
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